Dix minutes plus tard, cela repartait et l'on assistait à un passionnant chassé-croisé entre trois marques : Ferrari, Toyota et Cadillac ! Et alors que la 50 de Miguel Molina avait longtemps détenu le meilleur temps, c'est finalement l'ex-pilote Sauber en F1 Antonio Giovinazzi (assisté d'Alessandro Pier Guidi et de James Calado), surpris en tête-à-queue à la sortie de la Source en milieu de séance, qui croyait signer sa première pole position en championnat du monde d'endurance pour 35 millièmes devant la Toyota GR010 rescapée de Kamui Kobayashi. Mais son meilleur temps était supprimé pour non respect des limites de la piste à la sortie des Combes. Et donc le Japonais récupérait la pole pour 24 millièmes devant l'autre 499P de Miguel Molina.

Une Cadillac en 2e ligne, Vanthoor 6e

Antonio Giovinazzi s'élancera donc finalement en deuxième ligne (3e à 161 millièmes) avec à ses côtés la Cadillac d'Earl Bamber à 231 millièmes.

La Porsche 963 de Laurens Vanthoor, sixième à une seconde et demi. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Sébastien Bourdais sur la seconde Cadillac a signé le cinquième temps devant la première des Porsche, la 963 officielle de Kevin Estre (à une seconde et demi tout de même) sur laquelle notre Laurens Vanthoor prendra le départ ce samedi à 12h45.

Suivent ensuite la Porsche Jota privée de Will Stevens, la Glickenhaus d'Olivier Pla, la première des Peugeot 9X8 de Jean-Eric Vergne (9e à 2.405) et la seconde Porsche usine de Fred Makowiecki. L'équipier de Jacques Villeneuve, Tom Dillman, a classé la Vanwall au 12e rang à un peu moins de quatre secondes.

La lutte devant s'annonce très serrée entre Toyota, Ferrari et peut-être la surprise Cadillac. Le départ sera donné à 12h45 devant des gradins que l'on attend comble. Ce qui signifie pas mal d'embouteillages dans le village de Francorchamps. Prévoyez donc de bien partir à temps si vous comptez assister aux 6H de Spa.

Tom Blomqvist le plus rapide en LMP2

En LMP2, la pole est revenue à l'Oreca 07 à moteur Gibson de Tom Blomqvist. Le pilote United Autosports a tourné en 2.05.979, soit 339 millièmes de mieux que la WRT de Louis Deletraz et 527 plus vite que la Prema de l'ex-pilote Red Bull F1 Daniel Kvyat. Quatrième place pour la seconde WRC de Robin Frijns à 0.553, 27 millièmes devant Pietro Fittipaldi (Jota). Les huit premiers sont groupés en huit dixièmes. Les deux Oreca roulant sous le nom Alpine ferment la marche.

Sarah Bovy en première ligne en GTE-AM

Coupée dans son premier élan par un drapeau rouge consécutif à la sortie de route au Raidillon de la Porsche Project 1 de PJ Hyett, notre compatriote Sarah Bovy (Porsche Iron Dames) a dû attendre le tout dernier tour pour arracher le 2e chrono de sa catégorie à 1.934 toutefois de l'Aston Martin Vantage ORT by TF de Ahmad Al Harthy.

Sarah Bovy a placé la Porsche Iron Lynx au 2e rang en GTE-Am. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

La Porsche Iron Lynx d'Alessio Picariello pilotée obligatoirement en qualifs par le pilote Bronze Claudio Schiavoni partagera la dernière ligne sur la grille avec la nouvelle Ferrari d'Ulysse De Pauw qui n'a pas été prête à temps pour participer à la séance suite au gros crash de Diego Alessi vendredi en essais libres. Le Grézien sera obligé de prendre le départ (alors que généralement ce sont tous les amateurs qui s'élancent) et devra observer une pénalité «stop and go » d'une minute durant les premiers tours suite à changement de châssis et en raison de la responsabilité de son équipier dans l'accident.