25 Heures Kronos Fun Cup: "On vise 25 000 spectateurs"

Le but des 25 ans ? En faire “d’abord un chouette événement familial, que les gens soient contents d’être là, poursuit celui qui en est à sa 12e édition à l’organisation avec Kronos. Au niveau sportif, on attend facilement 120 voitures. On pense même 130. On attend des gens venant de 30 pays différents avec le plus jeune pilote ayant 16 ans et le plus âgé aura 70 ans.” Un événement unique donc qui rassemble 160 personnes de son équipe Kronos Events, 550 commissaires de piste et encore du personnel gestionnaire des parkings et autres. “On n’est pas loin du millier de personnes sur le qui-vive pour satisfaire tout le monde durant ce week-end sportif.”

L'organisateur Marc Van Dalen (Kronos) espère attirer 25.000 spectateurs pour les 25 ans des 25H Fun Cup mi-juillet. ©Jacques Letihon

Est-ce un véritable défi de garder ce côté “fun” et qui montre l’envers du décor aux spectateurs ?

”On essaye, justement, de se battre pour garder ça. Évidemment, il y a des équipes qui viennent pour gagner. C’est logique, cela reste une compétition. Mais soyons sérieux, sur les 130 voitures, entre 15 et 20 viennent pour gagner. Les autres viennent pour se lancer un défi à eux-mêmes : pour gagner leur catégorie, s’amuser avec leurs copains, pour rouler avec leurs enfants ou encore passer du bon temps et se faire plaisir parce que sur la route c’est l’enfer, on ne peut plus rien faire. Les gens viennent pour des tas de raisons différentes. C’est avant tout une belle épreuve d’amitié parce que les 3/4 des gens qui viennent sont ceux qui travaillent dur la semaine et ont envie de se détendre, passer un bon moment entre amis et se faire un peu peur sur le plus beau circuit du monde aussi ! D’où notre slogan : seriously fun. Le faire sérieusement, mais avec du fun. La sécurité est garantie et on fait plein de choses autour pour que les mecs qui font les cons soient sanctionnés. Tout est clair mais les gens s’amusent. On fait des jeux, des apéros et plein d’activités en famille.”

"Les gens viennent pour passer un bon moment entre amis et aussi se faire un peu peur sur le plus beau circuit du monde!"

Pourquoi une course d’endurance de 25 heures et non 24 heures ?

”Elle existe depuis 25 ans et même 26 ans car une année a été sucrée suite au Covid en 2020. Il est unique d’avoir les mêmes voitures et les mêmes réglementations depuis 25 ans. 25 heures, c’est unique aussi de faire une heure de plus. Tout le monde fait 24 heures ben nous, on fait 25 pour dire : la Fun cup n’est décidément pas une épreuve comme les autres. Une façon de se démarquer.”

Le budget d’une telle compétition a toutefois explosé avec les années…

”En 12 ans d’organisation, les prix ont en effet fait fois 7 avec les assurances, le circuit, le médical, etc. Tout a augmenté de manière énorme. Les prix d’engagement, par contre, ont augmenté mais pas fois 7. La Fun Cup, il faut prendre son prix à l’heure de roulage. Si on prend les 25 heures ou une saison Fun Cup, il faut diviser le prix par le nombre d’heures où tu roules vraiment. Et puis tu divises ce prix-là par le nombre de gens qui roulent. On arrive donc à environ 200 euros de l’heure et on roule dans des conditions parfaites. On amène son casque, on roule et on ne s’occupe de rien avec des équipes et un encadrement professionnels. Le médical qu’il y a chez nous, par exemple, est le même qu’à la F1 !”

Quelle est la particularité d’une course d'endurance par rapport à une autre ?

”Quand tu cours en sprint, cela dure une heure et demie et puis c’est fini. En 25 heures, plein de choses peuvent arriver : crever, rentrer, remonter en piste et, au final, gagner quand même. C’est une course de stratégie à long terme. Il y a plus d’impact sur les gens qui roulent quand ils partagent une voiture. En sprint, on est seul. Ici, on est de 3 à 7 parfois. Prendre un relais à 2 heures du matin, ça donne une certaine adrénaline. Tu partages une voiture avec un autre copain. Il y a de l’ambition, du partage, de la joie et des déceptions. J’ai vu des gens pleurer de joie comme de peine. Une biplace a abandonné l’année passée, à 20 minutes de l’arrivée. C’est triste mais c’est aussi ça le sport auto. C’est une belle aventure humaine.”

Sur un circuit mythique qui donne la frousse à certains ?

”Que l’on soit novice ou pilote de renom, la première fois que l’on se retrouve au pied du raidillon, tu n’es pas à l’aise. Quand tu le vois à la télé, c’est OK. Mais quand tu arrives en bas, même en Fun Cup, ça passe à fond, à 180 km/h. Quand t’es en bas du raidillon et que tu le regardes, tu vois un mur devant toi. Pour tout le monde, il faut quelques tours avant de le passer à fond !”

©Bernard Demoulin

circuit de mettet , avec javier koh lanta , benny b , shauna dewit , organisateur , kronos , course , fun cup ©cameriere ennio