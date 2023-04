6H WEC Spa (H+2) : Une Cadillac détruite, Vanthoor 2e derrière Toyota

Après 1h40 de course, les spectateurs dans la tribune du Raidillon ont retenu leur souffle. Alors qu'elle occupait une belle deuxième place, la Cadillac n°3 était victime d'une panne de direction assistée et tapait violemment les TecPro ! Renger Van der Zande, très déçu, est indemne. Mais la LMDh américaine est pulvérisée. Le crash de la Cadillac entraînait logiquement la montée en piste de la Safety Car.

Au cap du premier tiers de l'épreuve, c'est donc la Toyota partie en pole, la n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez, qui mène la danse. Elle possède 15 secondes d'avance sur la Porsche 963 n°6 de Laurens Vanthoor, auteur d'un excellent relais. Le Limbourgeois tient la dragée haute à la Toyota n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa, bien revenue après être partie en fond de grille. La dernière voiture dans le même tour que le leader est la Porsche 963 n°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki qui est à 27 secondes. Suivent la Cadillac n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn et la Ferrari 499P n°51 de Giovinazzi-Pier Guidi-Calado qui sont à un tour.

En LMP2, l'Oreca United n°23 de Blomqvist-Jarvis-Pierson partie en pole mène toujours la meute mais l'Oreca WRT n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg n'est qu'à trois secondes. Troisième place pour l'Oreca Prema n°63 de Pin-Bortolotti-Kvyat devant l'autre Oreca WRT, la n°41 de Kubica-Delétraz-Andrade.

En GTE, après la pénalité infligée à l'Aston Martin n°777 pour un contact viril avec Sarah Bovy, Ulysse De Pauw a passé le volant de la Ferrari 488 n°21 à son équipier Simon Mann au deuxième rang derrière l'Aston Martin n°25 TF Sport de Dinan-Al Harthy-Eastwood. On rappelle que le Grézien partait en fond de grille et a dû purger un stop and go de 30 secondes suite aux incidents de jeudi. La Porsche 911 n°85 Iron Dames de Sarah Bovy est sixième tandis que la Porsche 911 n°60 Iron Lynx d'Alessio Picariello ferme la marche après un enlisement dans le bac à graviers de Claudio Schiavoni.