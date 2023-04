Le Monégasque, qui s’élançait depuis la première place sur la grille, n’a rien pu faire face à la Red Bull du vainqueur du Grand Prix d'Arabie saoudite, Pérez débordant Leclerc dans la ligne droite des stands à 10 tours de l'arrivée. Max Verstappen prend la troisième place après avoir notamment été pris dans un contact avec George Russell (Mercedes), quatrième. Les deux hommes se sont expliqués à l'arrivée, le Hollandais ne cachant pas son mécontentement.

Carlos Sainz (Ferrari) occupe le cinquième rang devant Fernando Alonso (Aston Martin). Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) et Oscar Piastri (McLaren) complètent le top 10 de ce Sprint. On notera que la course a été neutralisée pendant plusieurs tours suite à la perte de roue de l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan aura lieu demain à 13 heures.