Kobayashi : “Je crains un gros crash au Mans à cause des pneus froids… “

”Il est clair que c’est dangereux, mais cela on l’a déjà dit, explique le champion japonais. Nous sommes des pros, c’est notre métier et c’est déjà compliqué pour nous. Le but est de survivre durant les premiers tours. Alors imaginez le problème et le stress pour les pilotes amateurs. Le plus gros souci pour nous qui déboulons en pneus chauds est la différence de vitesse avec les pilotes au ralenti dans leur tour de lancement. De nuit au Mans ce sera encore plus dangereux car il nous sera difficile de reconnaître les voitures. Là personne ne s’est fait mal mais je redoute un gros crash dans la Sarthe.”

Pénalité non méritée

A moins que l’ACO ne décide finalement de revenir sur cette règlementation allant à l’encontre de la sécurité. Mais vaut ne pas attendre un accident grave avant de prendre une décision que tout le monde semble vouloir dans le paddock.

C’est en dépassant hors piste au sommet du Raidillon la Toyota soeur de son équipier dans un tour de lancement que Kamui Kobayashi a d’ailleurs écopé d’une pénalité de cinq secondes en vue de l’arrivée.

”Heureusement cela n’a eu aucune incidence sur le classement car sinon on aurait rouspété,” commentait le vainqueur. “Car si je freinais là pour l’éviter, j’aurais perdu le contrôle de mon proto. C’est donc pour éviter un accident que j’ai donné un coup de volant à droite et que, nettement plus rapide, je l’ai doublé.”