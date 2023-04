La foule des très grands jours aux 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps

Mais malgré ces contre-temps, il y a foule sur le plus beau circuit du monde ce samedi. Déjà jeudi, en pleine journée où la grande majorité des quidams sont au travail, il y avait une belle brochette de spectateurs. Un phénomène qui s'est amplifié ce vendredi pour atteindre son apogée ce samedi. Malgré la concurrence de la Formule 1 à Bakou et du Rallye de Wallonie.

Objectif 70.000 spectateurs ?

Avant la pandémie, il y avait en règle générale entre 50.000 et 60.000 spectateurs sur l'ensemble des trois jours au WEC à Spa-Francorchamps. Le dernier chiffre connu fait part de 63.000 spectateurs. Renaud Jeanfils, le très prudent promoteur de l'événement, attend quelques 20.000 badauds rien que pour samedi. Mais à la lumière de ce qu'on a vu lors du Pit-Walk ce matin malgré la grisaille, on peut d'ores et déjà dire que les chiffres les plus optimistes devraient être dépassés.