"C'est le pilote officiel Porsche Matt Campbell qui a fait le shakedown de la voiture avant de venir ici. Nous avons découvert notre 963 directement en essais libres jeudi à Spa !", nous a confié le Chinois Yifei Yé, qui fait équipe avec le Portugais Antonio Felix Da Costa et le Britannique Will Stevens. "Autant dire que chaque fois que nous prenons la piste avec la voiture, nous apprenons. Franchement, notre performance nous importe peu ce week-end. L'objectif est de découvrir et s'habituer à cette belle Porsche."

"Aucune pièce de rechange à Spa !"

JOTA fait partie des écuries de pointe en LMP2. Pour Yé qui est un habitué de la catégorie, passer sur la Porsche ne marque pas une grosse différence. "Elle ressemble beaucoup à une LMP2", explique celui qui parle très français. "La principal différence est qu'on ressent un peu plus d'inertie vu que la voiture est plus lourde et la poussée est plus franche car on a nettement plus de puissance". L'équipe roule par ailleurs avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. "Nous n'avons aucune pièce de rechange ce week-end ! Il ne faudra absolument pas sortir de la piste ou sinon, c'est fini pour nous", admet-il.

Au vu des conditions très délicates ce samedi, ne pas commettre d'erreurs en piste ne sera pas chose aisée. D'autant que, comme chacun le sait, les concurrents devront partir en pneus froids. Dans ces circonstances, découvrir cette nouvelle Porsche ne sera pas simple. "C'est plus difficile de mettre les pneus d'une Hypercar à température qu'une LMP2", poursuit Yé. "Sur les Michelin alloués aux Hypercars, la bonne fenêtre d'exploitation est plus difficile à atteindre. Parfois, j'étais jusqu'à 20 secondes plus lent que les LMP2 quand je montais en piste !"

Première écurie privée à faire courir une Porsche 963, JOTA n'est toutefois pas livrée à elle-même. "Nous sommes soutenus. Des ingénieurs de Porsche et Multimatic sont dans notre stand". Et qu'adviendrait-il si la Porsche privée devait battre les usines ? "Ce serait assez sympa ! JOTA n'a pas à rougir de la concurrence", sourit l'ancien pilote WRT.

À quelle position terminera la Porsche dorée ? Réponse ce soir vers 18h45.