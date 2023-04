Stoffel Vandoorne sur le banc chez Peugeot en WEC: "Jamais sympa d'être sur un circuit sans rouler."

"Ce n'est jamais sympathique de se retrouver sur un circuit et de ne pas pouvoir rouler. Ce n'est jamais ce que tu veux en tant que pilote, sourit Stoffel. "Mais c'est comme cela aujourd'hui. Je suis ici et je serai toute la semaine au Mans prêt à sauter dans la voiture au cas où il y a un problème avec un de nos six pilotes. "

Ou un autre d'un autre team, par exemple en LMP2 comme Nyck De Vries l'an dernier, réserviste pour Toyota et qui finalement a fait la course au volant d'une Oreca TDS pour remplacer un pilote interdit de départ car jugé trop dangereux. "Oui, c'est aussi une possibilité. J'aimerais vraiment bien refaire Le Mans une trois fois. Il est dur d'apprécier vraiment les 24H du Mans sans avoir eu l'occasion de le faire. C'est vraiment très particulier, une ambiance terrible et une très longue semaine."

Le but est de se retrouver sur la grille ici l'an prochain. "Oui, je fais partie du groupe Stellantis et cela aurait du sens. J'ai déjà eu l'occasion de participer à l'une de leur simulation à Aragon. Mon espoir est de pouvoir disputer la saison WEC avec eux en 2024. Pour l'instant, il n'y a pas de place disponible, mais cela pourrait changer. On verra bien. Pour l'instant je me concentre sur mon job dans les coulisses et notamment dans le simulateur où je vais retourner pour préparer les 24H du Mans."