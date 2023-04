Malgré une concurrence bien plus relevée que les années précédentes, les GR010 ont signé un implacable doublé. Tout s'est joué lors des premiers tours de course quand Mike Conway prenait le départ avec des pneus slicks alors que la piste était encore détrempée. Malgré quelques frayeurs dans le trafic, le Britannique a tenu bon et a été l'artisan de la victoire de la Toy n°7.

"Heureusement que notre patron Pascal Vasselon habite à 15 minutes du circuit et connait mieux que quiconque la météo spadoise", sourit Mike. "Les premiers tours, c'était de la survie. C'était vraiment très délicat. Mais dès que la piste s'est mise à sécher, j'ai pu prendre ma vitesse de croisière. Avec les Safety Cars, notre avance a fondu et nous avons dû pousser jusqu'au bout. Mais l'équipe a pris les bonnes décisions stratégiques. C'est une belle prestation de la part du team".

"Les tours de sortie de pitlane en pneus froids étaient de loin les moments les plus difficiles de la course pour nous", ajoute Kamui Kobayashi. "La voiture-soeur n°8 est revenue sur nous en fin de course et nous avons nous battre face à elle. Malgré tout, je pense que nous avons offert un beau show au public. Je n'ai jamais vu autant de monde à Spa-Francorchamps pour le WEC. Je suis très heureux de participer à ce championnat".

"Nous sommes passés par toutes les émotions", commente José Maria Lopez. "Nous avons une belle avance mais le dernier Safety Car a remis les compteurs à zéro. Nous avons donc pas mal stressé par moments. Kamui a fait des relais prodigieux, comme à son habitude, mais Mike est pour nous l'homme de la course. Car évoluer sur le mouillé en slicks avec le rythme qu'il avait, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, cap sur Le Mans et voyons comment ça se passe !"

Dans la Sarthe, pour le centenaire de l'épreuve, l'équipe nippone visera sa sixième victoire. Un succès sur cette édition tant convoitée serait d'autant plus beau pour Toyota qui a si souvent été frappé par la malchance ces dernières années.