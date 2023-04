Toyota sous pression : “Une grande bataille avec Ferrari nous attend”

On annonce une affluence record ce samedi aux 6 Heures de Spa-Francorchamps et les spectateurs présents dans les Ardennes devraient en avoir pour leur argent. Non, ne pas avoir changé la Balance de Performances ne sera pas inévitablement synonyme de course soporifique. Non, les Toyota ne tourneront pas autour de tout le monde. Oui, les Ferrari peuvent revendiquer bien plus qu’une place sur le podium aux côtés des Nippones ! Kamui Kobayashi, devenu patron-pilote chez Toyota, est formel : “Une grande bagarre avec les Ferrari nous attend ce samedi, notamment sur l’exercice du tour lancé”, indique l’ex-pilote de F1.