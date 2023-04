WEC 6H de Spa. A revoir d’urgence : Les pneus froids font peur…

Mais la FIA, conjointement avec l’ACO, a décidé, pour des raisons d’économie et d’écologie, de bannir la chauffe des pneumatiques.

Sur la grille de départ, alors que la piste était encore humide en raison d’un petit crachin, teams-managers et pilotes stressaient. Slicks ou pluie, le choix des pneumatiques était encore plus cornélien en raison de cette nouvelle règle et du risque de pirouette ou d’accident au départ.

Dès le tour de chauffe, on a vu l’une des LMP2 United taper légèrement le mur en haut du Raidillon où le pilote Am (Bronze) d’une Porsche 911 Proton réussissait l’exploit d’effectuer un tête-à-queue sans rien toucher lors de deux des trois tours de chauffe. De quoi lui réserver une ovation des 4500 personnes dans la tribune quand au troisième il a réussi à garder sa GT sur la piste. Une Ferrari 488 et une autre Porsche visitaient également les bacs avant que la course ne soit lancée.

Drapeaux blancs lors des sorties de stands

La direction de course donnait d’ailleurs trois tours de chauffe aux pilotes prenant le départ. Mais il n’y en avait aucun lors des changements de pneus. Et les voitures sortant en balles neuves étaient tellement lentes lors du premier passage au Raidillon que les drapeaux blancs étaient systématiquement brandis. Avec une différence de 150 km/h à cet endroit entre les bolides lancés en pneus chauds et ceux sortant des boxes, c’était vraiment dangereux et on a évité quelques fois la reproduction du crash entre les deux Ferrari AF Corse de vendredi.

On a aussi vu des Hypercars avoir du mal à redémarrer des stands tellement elles patinaient ou dépassées par des GT lors de leur tour de sortie sur des oeufs, notamment les deux Ferrari et la Glickenhaus, au pas lors des premiers kilomètres. Esteban Guerrieri ne s’est pas montré lui assez prudent et a perdu le contrôle de sa Vanwall avant même d’atteindre le Raidillon.

Toutes des raisons suffisantes pour modifier au plus vite cette règle absurde et dangereuse qui n’a rien d’économique quand on voit déjà les dégâts qu’elle a provoqués. “On nous fait prendre des risques inutiles pour gagner quelques milliers d’euros alors qu’on roule avec des autos qui en coûtent plusieurs centaines de milliers, voire plus du million,” nous explique un dirigeant de chez Ferrari. “Personne, aucun team ne souhaite perdre une voiture dans ces conditions. “Que va-t-il arriver la nuit au Mans s’il pleut avec les pilotes gentlemen, ” renchérit notre compatriote Ulysse De Pauw. “Et d’un autre côté, les pneus en tests par exemple ne sont pas limités. Là on pourrait faire des économies plus tôt. ”

Un problème de pneus

L’avis de Laurens Vanthoor, pilote officiel Porsche en Hypercar, est aussi intéressant : “Le problème n’est pas le règlement lui-même qui moi ne me dérange pas, ” explique le pilote de Zolder. “Le souci est que cela a été annoncé très tard et Michelin n’a pas eu le temps de produire des gommes adaptées. Elles mettent trop de temps à monter en température. ”

Pour éviter la loterie et la multiplication des accidents et donc pour des raisons de sécurité sur un circuit dangereux comme Le Mans, l’ACO devrait, à nos yeux, autoriser à nouveau l’utilisation des couvertures chauffantes.