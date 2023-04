”C’était une course très difficile depuis le début, expliquait le jeune Suisse, équipier de Rui Andrade et Robert Kubica. Nous avons joué de malchance avec la première voiture de sécurité ce qui nous a fait perdre pas mal de temps mais ensuite on est bien remontés. Robert a pu sauver quelques litres d’essence ce qui m’a permis d’effectuer un dernier pit-stop plus court. Et d’ainsi prendre la tête.”

Bravo à l’équipe de Vincent Vosse s’imposant devant United Autosport et l’étonnante LMP2 d’Intereuropol.

Auteur d’un très bon départ, Laurens Vanthoor a lui malheureusement abandonné au terme de son double relais alors qu’il occupait la 2e place aux commandes de sa Porsche 963…

”Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, tout d’un coup, à la sortie de la chicane, mon écran de contrôle est devenu tout noir et la voiture s’est coupée. Il n’y avait plus aucun courant, même pas moyen d’effectuer un reset ou de parler à la radio. C’est dommage. Il nous reste pas mal de travail avant Le Mans.”

La Porsche soeur N°5 a perdu le podium dans le dernier tour : “On a effectué un double relais avec les pneus et ils étaient morts,” regrettait Fred Makowiecki.”

Bovy a mené, De Pauw s’est bien démené

La Porsche des Iron Dames n'a, hélas, pas réussi à se maintenir sur le podium malgré un très bon premier double relais de Sarah Bovy. ©LPR Photography

Si elle a pointé en tête au milieu de son très bon double relais, Sarah Bovy n’est pas montée sur le podium, sa Porsche rose Iron Dames croisant le drapeau à damier au 5e rang dans sa catégorie. “On a eu un problème lors du “pitstop” et Michelle a néanmoins très bien géré et limité les dégâts en fin de course. On est un peu déçues de manquer le podium, mais on a clairement un équipage pour jouer devant partout et certainement au Mans.”

Craignant le forfait vendredi soir suite au gros crash au Raidillon de son équipier Diego Alessi, Ulysse De Pauw était content de finalement terminer à la 6e place même s’il aurait pu espérer à un moment monter sur le podium. “Malheureusement, une 488 n’est pas l’autre. On n’a pas pu faire un mètre avant la course avec la nouvelle auto et ce châssis sous-virait énormément,” regrettait Ulysse attendant Le Mans avec impatience. “Là-bas, c’est la seule fois de l’année où je pourrai disputer la qualification. Mais d’ici-là on aura encore effectué deux journées de tests.”

Enfin, Alessio Picariello a logiquement terminé en queue de peloton, à trois tours des leaders, ceux perdus notamment dans un bac à graviers dès les premiers tours de la course. D’une manière générale, les Porsche semblaient un peu moins performantes ce week-end, la victoire dans la catégorie revenant à la Ferrari de Lilou Wadoux, première femme à gagner en WEC aux côtés d’Alex Rovera et de Louis Perez Companc, devant la Corvette et l’Aston Martin Vantage de TF Sport.