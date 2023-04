Maxime Potty héritait dès lors des commandes. Mais un tête-à-queue moteur calé à la sortie de Vedrin (ES16) lui coûtait une dizaine de secondes et remettait les compteurs quasi à zéro.

A l'entame de l'ultime boucle dominicale, l'écart entre Potty et Cédric Cherain n'était que de deux dixièmes. Tout allait se jouer dans les quatre dernières spéciales. Résistant désormais bien à la pression, le jeune leader du championnat ne craquait pas, contrairement au pilote Hyundai abandonnant sur sortie de route dans l'avant-dernier tronçon. De quoi offrir le premier accessit à la VW Polo SXM du revenant Sébastien Bédoret, 2e à 49.5, Niels Reynvoet complétant le podium sur la C3 DG Sport mais à 1.40.1.

Quatre cartons pleins en cinq courses

C'est le troisième succès absolu pour Maxime Potty et Renaud Herman, le quatrième en termes de points en cinq courses. Pas de doute, ces deux-là sont très bien partis pour décrocher leur première couronne nationale.

"Cela a été une belle bataille durant deux jours, expliquait à l'arrivée le pilote de la Citroën PH Sport. Il fallait avoir les nerfs solides. Je ne me suis pas énervé samedi quand on était devancé. Avec Renaud, on a vraiment bien géré notre rallye."

Le pistard John Wartique termine au pied du podium sur sa Skoda Rally 2, six dixièmes devant la Porsche 991 GT3 de Romain Delhez, vainqueur en GT.

Tom Boonen aux portes du Top 10

Pour son premier rallye en moderne, Tom Boonen échoue aux portes du Top 10 sur une autre Fabia. L'ex-champion cycliste a beaucoup appris et ce résultat va certainement lui donner l'envie d'être à nouveau au départ au plus vite. Pourquoi pas dès la prochaine manche du Sezoens dans deux semaines ?