Toyota a signé la pole, le meilleur tour, un nouveau doublé et un septième succès consécutif aux 6H de Spa. Plus expérimentée sur l'opérationnel, les prises de décisions, la stratégie, les pitstops, la formation Gazoo Racing reste la référence et partira logiquement favorite le 10 juin au Mans. La GR010 n'est toutefois pas à l'abri, soit d'un petit souci comme à Portimao (un problème mineur de capteur défaillant) soit d'une erreur d'un de ses pilotes comme ce vendredi soir quand Brendon Hartley a été surpris en pneus froids au sommet du Raidillon.

2. Ferrari va vite sur le sec

Ferrari est le plus grand rival actuel de Toyota en Hypercar. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Les nouveaux protos 499PS sont déjà très rapides sur un tour et en vitesse de pointe (plus de 321 km avant les Combes) ce qui est de bonne augure pour les Hunaudières. Les Ferrari devraient pouvoir rivaliser avec Toyota pour la pole dans la Sarthe. Par contre, comme pour le team F1, il y a encore des choses à améliorer au niveau de la stratégie et des pitstops. Ferrari n'a pas fait le meilleur choix de partir en pneus pluie samedi. Et l'on a vu ensuite la difficulté pour chauffer les gommes slicks sur une piste froide et humide. Il faut espérer une température nettement plus chaude au Mans pour l'équipe italienne qui a aussi perdu une de ses deux voitures suite à la perte de contrôle d'Antonio Fuoco, surpris en pneus froids à la sortie des stands.

3. Porsche a encore pas mal de boulot

Porsche alignera quatre exemplaires de la 963 au Mans. Dont celui-ci pour Laurens Vanthoor, contraint à l'abandon à Spa après deux heures... ©LPR Rixhon-Renard

Le retour de Porsche dans la catégorie de pointe est clairement plus compliqué que prévu. Les 963 ne sont pas encore au niveau de Toyota ni même de Ferrari en termes de performances mais surtout de fiabilité ce qui est inquiétant à quelques semaines du Mans. A Spa, la voiture de Laurens Vanthoor, deuxième après deux heures, s'est arrêtée deux fois sans prévenir. Deux défaillances en trois jours qui seraient synonymes d'abandon dans la Sarthe où l'usine alignera trois voitures. Avec la version privée de Jota, Porsche sera la marque la mieux représentée quantitativement parlant. "Il nous reste encore pas mal de travail. Des tests sont encore prévus. On va essayer d'optimaliser un maximum de choses", a confié notre compatriote.

4. Cadillac souffle le chaud et le froid

Fortement accidentée au Raidillon, la Cadillac de Renger Van der Zande et Sébastien Bourdais devrait pouvoir être réparée pour Le Mans. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Rude week-end pour Cadillac qui a effectué un mauvais choix de pneus au départ pour la bleue et dont la jaune, déjà victime d'un début d'incendie jeudi, a été fortement amochée à la suite d'une violente sortie de route de Renger Van der Zande au Raidillon. Le crash a été spectaculaire mais les barrières Tecpro ont bien amorti le choc et le châssis ne serait pas touché. Il y aura donc bien trois Cadillac au départ au Mans et rien que pour nos oreilles on s'en réjouit. Maintenant, quand on voit leur rythme à Spa, cela pourrait être de bons outsiders.

5. Peugeot à la traîne

On espère que les Peugeot 9X8 sans aileron iront un peu plus vite et seront plus fiables au Mans. ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

Encore un week-end fort compliqué pour les "Lionnes" à la traîne en qualifications mais aussi en course où elles sont parties en pneus pluie (pas le meilleur choix au final) et ont terminé derrière le premier peloton des LMP2 Oreca. Peugeot est donc le deuxième constructeur français à l'arrivée... Le handicap des protos 9X8 semble plus grand quand il fait froid. L'absence d'aileron pourrait ne pas favoriser la montée en température des pneumatiques et l'on a vu des LMP2 klaxonner derrière les Peugeot Hypercar ce qui n'est pas normal. Le circuit du Mans sera-t-il plus favorable au prototype français ? C'est ce que l'on espère sans vraiment trop y croire. Malgré deux simulations de plus de 24h, on ne semble pas trop confiant sur la fiabilité non plus dans le camp du team-manager belge Christian Deltombe. Enfin, les 9X8 se distingueront au moins par leur nouvelle déco pour le moins originale... Mais peu imaginent aujourd'hui les voir lutter pour le podium comme à l'époque des 908.

6. Un énorme engoue... Mans

On a battu à Spa un record d'affluence pour les 6H WEC, la répétition générale avant les 24H du Mans. ©LPR Photography

Même si le chiffre de 75.000 spectateurs sur les 3 jours cités nous paraît bien excessif (cela voudrait dire 60.000 le samedi), il y avait du monde, beaucoup de monde pour assister aux 6H de Spa malgré une météo pas au top. Quasi autant que lors de nos 24H même s'il restait encore quelques places dans les tribunes. L'endurance attire à nouveau les fans, c'est une certitude, mais surtout ces magnifiques prototypes. Il faudra en tenir compte pour les cinq prochaines années (le contrat a été renouvelé jusqu'en 2028) dans la gestion du trafic et des parkings.

Au Mans, 300.000 tickets ont été vendus en quelques semaines. Et 30.000 seront remis en vente pour les locaux. L'édition du centenaire s'apprête à battre tous les records.

7. Les pneus froids, un vrai problème

De nombreux bacs, accidents et tête-à-queue en raison des pneus froids, y compris lors des trois tours de chauffe! ©LPR Photography

On en a déjà pas mal parlé. C'était le sujet d'avant mais aussi d'après-course. On a vu beaucoup d'accidents et de pirouettes en trois jours à Spa en raison de l'interdiction des couvertures chauffantes. Et il n'y a pas que les "gentlemen drivers" qui se sont fait piéger. Des professionnels comme Brendon Hartley, Antonio Fuoco ou Esteban Guerrieri ont également été surpris. Les Hypercars sont très délicates à piloter en sortant des stands en pneus froids. Les gommes Michelin mettent trop de temps à monter en température. "Le principal souci ce n'est pas la survie que nous devons faire durant deux tours lorsque nous sortons des boxes, mais la différence de vitesse quand nous rattrapons un "gentleman driver" en GT en pneus froids où même une autre Hypercar, a déclaré le vainqueur Kamui Kobayashi craignant un grave accident la nuit au Mans si l'on ne change pas la réglementation."

Même si les pneus Goodyear des LMP2 semblent mieux adaptés à cette nouvelle donne, la majorité des teams réclame le retour des cabanes et couvertures chauffantes pour une épreuve aussi importante et déjà assez dangereuse comme Le Mans où les pirouettes généralement ne se terminent pas dans un bac ou dans l'herbe mais dans le rail ou sur la piste. Les arguments économiques et écologiques ne tiennent pas plus la route que les protos et GT en pneus froids : "Si l'on réautorise la chauffe des gommes au Mans, cela nous coûtera juste 100 litres d'essence en plus," nous a indiqué le patron d'un team de LMP2. Et ce pourrait assurément sauver des voitures... Car n'oublions pas qu'en WEC il n'a pas de pilotes bronze (amateurs) en protos. Contrairement au Mans...

8. L'handicap de poids doit être réglé

On a déjà longuement évoqué le sujet. Sur un tour du Mans, dix kilos c'est quatre dixièmes. Les petits gabarits pesant jusqu'à 30 kg en dessous du poids moyen sont donc avantagés. C'est notamment le cas de Kamui Kobayashi (multiple poleman, 63 kg) ou de Louis Deletraz (66 kilos avec casque). Pourquoi ne pas imposer un poids minimum pour la voiture pilote à bord en qualifs. Et un poids moyen de l'équipage en course ?

9. Les LMP2 à l'affût, WRT revient dans le match

WRT a renoué avec la victoire dans la très relevée catégorie LMP2. ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

En six heures à Spa, on a déjà perdu quatre des treize Hypercars présentes, les deux Peugeot et la Glickenhaus ont connu des soucis, de sorte que la première LMP2 a terminé septième. Qu'en sera-t-il après 24h ? Combien d'Hypercars seront encore vaillantes. La fiabilité des protos Oreca 07 est, elle, éprouvée. Cette catégorie nous a encore offert une superbe bagarre en course. Le niveau est très relevé avec WRT, Prema, United Autosports, Jota et Inter Europol créant la surprise en ce début d'année. Alpine est un peu en retrait, on se demande pourquoi, tandis que Vector manque de fiabilité. La bonne nouvelle est que l'équipe belge de Vincent Vosse a renoué avec le succès. Les Belges ont repris la deuxième place du championnat avant le grand rendez-vous du Mans qu'ils veulent à tout prix gagner à nouveau dans la catégorie après le flop de 2022 mais surtout avant de débuter l'ère Hypercar avec BMW dont le grand boss du Motorsport était présent dans le paddock de Spa.

10. Equilibré en GT où deux Belges ont des chances de podium

Sarah Bovy et les Iron Dames pourront briguer un podium en GT au Mans. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

La bataille entre les quatre marques présentes en GTE-Am est intense. Corvette, Aston Martin, Ferrari ou Porsche, personne n'a réellement l'avantage. Les "Bronze" continuent à faire principalement la différence dans cette catégorie où tant les Iron Dames de Sarah Bovy que l'équipage de la 488 AF Corse d'Ulysse De Pauw peuvent clairement jouer le podium voire la victoire quand il n'y aura pas de pénalité, d'accident ou d'erreur dans les stands. Pour Alessio Picariello, épaulé par un vrai "gentleman driver", la manière la plus sûre de s'illustrer sera de viser la pole lors des qualifications qui ne seront cette fois plus réservées aux pilotes amateurs.