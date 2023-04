TCR Europe Portimao : Carton plein pour Comtoyou, Pauwels sur le podium

C'est en TCR Europe que l'équipe basée à Gembloux a connu le plus de succès. En course 1, les Audi RS3 LMS belges ont signé un plantureux triplé. Le Corse John Filippi a remporté l'épreuve devant un étonnant Kobe Pauwels. Le jeune as belge du rallycross décroche son tout premier podium dès ses débuts en TCR, lui qui n'avait disputé que quelques courses en Ford Fiesta Sprint Cup auparavant. Pauwels s'impose également chez les Rookies. Le podium est complété par Tom Coronel, l'inoxydable vétéran hollandais enlevant également la catégorie Diamond.

Pauwels était contraint à l'abandon dès le premier tour en course 2 suite à une collision avec une Hyundai du Target Competition. Coronel offrait néanmoins à Comtoyou Racing sa deuxième victoire du week-end. La troisième Audi Comtoyou pilotée par Filippi prend la deuxième place. Au championnat, Filippi et Coronel sont premiers ex-aequo avec 80 points chacun. Malgré son abandon, Pauwels est quatrième avec 42 unités.

Le TCR World Tour prenait également son envol au Portugal. Comtoyou est monté à chaque fois sur le podium avec Rob Huff troisième de la course 1 tandis que Fred Vervisch terminait à cette même position en course 2. Les victoires sont respectivement revenues à Norbert Michelisz (Hyundai) et Santiago Urrutia (Lynk&Co).

Prochaine manche à Pau-ville les 12-14 mai dans le cadre du célèbre Grand Prix.