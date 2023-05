Cédric Cherain après son accident au Rallye de Wallonie: "C'est très bien embarqué pour Max Potty pour le titre"

"Lors du passage précédent, sur conseil de mes ouvreurs, j'étais passé à gauche d'un trou dans cette cuvette rapide, explique le Liégeois. Mais le tour suivant, j'ai voulu essayer à droite car c'était plus sec. Je suis arrivé 10 km/h plus vite. Mais il y avait une bosse, j'ai touché directement les butées et l'auto est partie dans le champ où elle a glissé 250m avant de taper un talus sur lequel se trouvaient des spectateurs. Tous ont eu le temps de s'enfuir sauf un vieux monsieur d'environ 70 ans que j'ai malheureusement touché. Il a volé en air. C'est la première fois que cela m'arrive et j'étais surtout très inquiet pour lui. Heureusement, il s'en sort avec une vertèbre et une côte cassées. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. Pourtant, il n'était pas du tout mal placé. J'ai encore eu son épouse ce matin et je suis rassuré."

L'appel du TAC jugé le 15 mai

Pour le championnat, Cherain a usé son seul joker en "championship" où il compte déjà deux premiers accessits alors que Max Potty a marqué quatre fois le max de points. "Et il le fera encore à l'aise au Sezoens dans deux semaines où il sera le seul des pilotes de pointe au départ. C'est très bien embarqué pour lui pour le titre. Mais je ne m'avoue pas encore vaincu. On a porté réclamation pour la pénalité pour départ volé du TAC et l'on pourrait encore récupérer la victoire sur tapis vert le 15 mai. On verra bien, mais il est certain que je ne suis pas magicien. Et sur des parcours aussi rapides, la C3 est clairement avantagée par sa vitesse de pointe. Regardez d'ailleurs comme Rossel mate les nouvelles Skoda en Mondial."

Potty seul favori au Sezoens

Maxime Potty, lui, est bien sûr très heureux de ce nouveau succès, son troisième absolu cette saison après le South et le TAC : "C'est très très bien parti pour le championnat," s'exclame le pilote de Renaud Herman. Avec la nouvelle évolution au niveau du train avant, ma C3 était plus nerveuse samedi matin, mais on a réussi à la calmer et cela a été de mieux en mieux. On va continuer à prendre part à toutes les manches pour apprendre les parcours car on ne sait pas lesquels seront retenus pour le championnat en 2024. Cela m'étonnerait qu'on garde encore 13 courses vu le déroulement du BRC cette année."