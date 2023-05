La sécurité devra primer au Mans

Et prétendre que c’était uniquement lié à une température très basse (10 degrés dans l’air) et à un départ sur une piste humide serait clairement se voiler la face.

Car quelle sera la température de nuit dans moins de six semaines au Mans ? Sur un circuit où le moindre écart se paie souvent crash, avec des longues longues lignes droites où les vitesses sont importantes et où il n’est pas facile de chauffer les pneus ? “Si on ne change pas les règles, je crains un gros accident au Mans, a confié le multiple vainqueur spadois et manceau Kamui Kobayashi. Nous sommes des professionnels et c’est notre métier de survivre et rester sur la piste durant les deux premiers tours en pneus neufs. Mais quid des nombreux amateurs constituant un tiers du plateau ? Le plus gros danger au Mans, ce sera la différence de vitesse encore plus difficile à évaluer de nuit. Les gars qui vont freiner 100m trop tôt en pneus froids ou partir en tête-à-queue devant vous. Il n’y a pas autant de dégagements que sur les autres circuits.”

Faudra-t-il attendre un accident grave avant de réagir et changer cette règle apparue cette année pour des raisons plus d’image écologique que réellement économiques ? Car rétablir les cabanes coûterait à peine plus que 100 litres d’essence au Mans. “Cela devient dangereux, pour nos pilotes mais aussi pour les autres, estime Antonello Coletta. Personne n’est à l’abri d’un accident. Des pros aussi se sont fait piéger. Nous sommes nombreux dans le paddock à vouloir un retour des couvertures chauffantes. Au moins pour les 24h... ”

Les anciens nous diront qu’il y a trente ans, elles n’existaient pas. Et qu’aux Etats-Unis, elles sont également interdites en IMSA. C’est vrai. Mais il fait généralement plus chaud aux States. Et il y a trente ans, les 24h étaient encore une vraie course d’endurance. Aujourd’hui, c’est devenu un sprint où il n’y a plus une seconde à perdre et la prise de risques est bien supérieure. La discipline a changé. Sans compter que ces Hypercars sont plus lourdes.

”Le principal problème ce n’est pas la réglementation, mais bien le fait qu’elle ait été annoncée très tard et que Michelin n’a pas conçu des pneus adéquats. Leur chauffe est trop lente. Et si on veut les chauffer trop vite, on détruit le pneu”, explique Laurens Vanthoor.

"Cela nous pose moins de problème en LMP2 avec les Goodyear, souligne Thierry Tassin chez WRT. On a mis du temps à s’adapter à cette nouvelle règle qui nous a déjà posé problème à Sebring avec l’imposition d’une pression minimale et de moins de carrossage.”

”On a perdu plus d’argent en un week-end que les économies que sont supposées nous faire faire cette règle en une saison. Et je ne suis pas sûr que le bilan carbone de l’aller-retour en Italie pour aller chercher un châssis et le remonter soit meilleur que si on nous autorisait à préchauffer à nouveau nos gommes à 80 degrés,” conclut-on du côté de AF Corse.

Bref, si on veut bien admettre que le spectacle ne doit pas être fait par de stupides accidents avec des pilotes sur de la glace en pneus froids, si on ne veut pas voir plusieurs pilotes terminer leurs 24h dans le mur à la sortie de la Dunlop ou le rail au freinage de la première chicane, il n’est pas trop tard pour avouer son erreur. Et réintroduire, au moins pour Le Mans et le temps que les manufacturiers pneumatiques puissent réagir, les cabanes de chauffe. Au nom de la sécurité, tout simplement…