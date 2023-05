Martin-de Wilde-Van Rompuy : un trio 100% belge chez DKR aux 24H du Mans !

L’équipe eupenoise DKR Engineering, championne en titre en Asian Le Mans Series, alignera une Oreca-Gibson LMP2 dans la Sarthe. Le Bruxellois Maxime Martin, pilote officiel BMW, sera le capitaine de l’équipage. Pushpapy sera épaulé par le jeune Ugo de Wilde, qui connaît bien l’Oreca pour en avoir piloté un exemplaire en LMP2 l’an dernier, et le pilote amateur Tom Van Rompuy qui avait brillé en LMP3 au sein de l’European Le Mans Series. Pour Ugo et Tom, il s’agira de la première participation aux 24 Heures du Mans où on retrouvera également les frères Vanthoor, Sarah Bovy, Alessio Picariello, Jan Heylen et Ulysse De Pauw.

"On a réussi à monter un solide équipage belge pour notre deuxième participation au Mans en LMP2", confirme Kendy Janclaes, le boss de DKR Engineering. "Tom Van Rompuy est notre pilote Bronze et fait partie de l'équipe depuis 2022. Il est déjà monté sur plusieurs podiums en LMP3 en ELMS ainsi qu'en Asian Le Mans Series et a effectué de convaincants débuts en LMP2 voici deux semaines à Barcelone. On connaît et apprécie Ugo depuis trois ans quand il a disputé, à 17 ans, son premier Road To Le Mans sur notre Duqueine LMP3. C'est un jeune très rapide, mais aussi un pilote intelligent et fort investi. Enfin, on ne présente plus Maxime Martin qui compte déjà sept participations au Mans avec de très bons résultats à la clé. Nous sommes ravis qu'il ait accepté de faire partie du projet. On ne pouvait pas rêver meilleur coach pour nos deux « rookies ». Je suis sûr que ces trois-là vont bien s'entendre et qu'avec eux on peut espérer rééditer notre podium de 2022 en catégorie LMP2 Pro-Am où le niveau est très relevé".