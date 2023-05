Un équipage 100% belge au Mans : 63 ans après la victoire de Gendebien-Frère

Les équipages exclusivement constitués de pilotes belges aux 24 Heures du Mans se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, l'un d'entre eux avait décroché la victoire suprême voici 63 ans. En 1960, deux des plus grands pilotes nationaux de tous les temps, Olivier Gendebien et Paul Frère, avaient franchi la ligne d'arrivée en tête au volant de leur Ferrari 250 Testa Rossa engagée directement par la Scuderia. Ils avaient devancé de quatre tours une autre Ferrari, engagée par l'écurie américaine N.A.R.T et pilotée par un tout jeune Ricardo Rodriguez ainsi que... André Pilette. Le tout sous le regard du Prince de Mérode, président de la FIA et du Royal Automobile Club Belge à l'époque. Pour Gendebien, il s'agissait du deuxième de ses quatre succès au général. Pour Frère, le seul. Avec leur LMP2, Maxime Martin, Ugo de Wilde et Tom Van Rompuy ne pourront pas rééditer cette performance mais gageons qu'ils auront une pensée pour leurs glorieux aïeuls au moment de prendre la piste en juin.