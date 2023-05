Valentino Rossi confirmé au Road to Le Mans sur une BMW M4 WRT

Voilà une nouvelle qui va faire regretter à quelques milliers de supporters supplémentaires de ne pas avoir obtenu un ticket pour le centenaire des 24 Heures du Mans. Conformément à ce que nous vous annoncions au début du mois d'avril, Valentino Rossi disputera bel et bien le Road to Le Mans, la course en prélude du double tour d'horloge sarthois. Deux manches de 55 minutes sont prévues le jeudi 8 et vendredi 9 juin.