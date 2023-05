Et cela ne s’annonce guère mieux pour ce week-end dans les rues de Miami où le DRS de Red Bull va faire merveille. Et à la veille duquel les deux seules questions que l’on se pose sont : lequel des deux pilotes de RB18 (avec une décoration un peu plus fun pour l’occasion) va s’imposer dimanche, Max Verstappen ou Sergio Pérez ? Et qui terminera troisième ? Après Aston Martin en tout début de saison et Mercedes en Australie, Ferrari est revenu dans le match à Baku avec deux pole positions et deux podiums. “Mais on est encore très loin du compte en rythme de course et dégradation des pneus, regrette Charles Leclerc qui disposera d’évolutions en Floride. Mais pas assez pour rivaliser avec Red Bull sur la distance d’une course.”

Seul un changement de réglementation…

Patron de Mercedes, Toto Wolff lui pense que le mal est encore plus profond : “L’avantage de Red Bull est tel que seul un changement de réglementation pourrait rééquilibrer les débats.” On serait plutôt tenté de penser le contraire. Sacré constat d’échec en tout cas pour l’écurie huit fois championne du monde dans l’attente d’une W14 revue et corrigée pour Imola. “Comme cela ne sera pas le cas, c’est à nous à travailler plus dur.”

À vrai dire, même si son règne et sa position de leader au sein de son écurie ne semblent pas réellement menacés par l’opportuniste mexicain toujours prêt à profiter du moindre faux pas, souci ou mauvais coup du sort frappant son équipier, Max Verstappen regrette aussi l’absence de show.

”Le problème vient de cette nouvelle génération de monoplaces qui sont beaucoup trop lourdes, souligne le double champion. Depuis 2022, les F1 sont les plus lourdes de l’histoire avec un poids de 798 kg. Du coup, les autos sont moins agiles, elles glissent dès que vous suivez quelqu’un de près dans les virages serrés, cela surchauffe les pneus. Il est difficile de sortir aussi de la trajectoire, d’essayer d’autres lignes pour dépasser. Du coup il y a moins de dépassements.”

Et quand il y en a, c’est souvent une Red Bull qui dépasse en ligne droite avec l’effet puissant du DRS.

Le problème est éternel. Et toutes les mesures prises pour réduire l’effet de l’aéro quand vous suivez une autre F1 semblent avoir été gommées en partie par un problème de surpoids. Même si cela n’a pas trop été soulevé en 2022. Car si Red Bull a déjà dominé, on a aussi assisté à de belles courses et à pas mal de dépassements. Surtout de Max Verstappen quand il ne partait pas devant…

Alors si lui se plaint qu’il est plus difficile de dépasser aujourd’hui en F1, que doivent dire ses concurrents ?

Il reste à espérer que certains tracés, des faits de course ou la météo nous réservent des rebondissements et des Grands Prix un peu plus palpitants. Car multiplier les destinations glamours ou exotiques ou changer les formats ne suffira pas à rendre la Formule 1 attrayante si le dimanche après-midi la procession des plus rapides voitures du monde nous incite à la sieste…

Nyck De Vries déjà sur la sellette

À peine quatre Grands Prix disputés et le Néerlandais est déjà sur la sellette chez AlphaTauri. L’ex-équipier de Stoffel Vandoorne en Formula E est le seul avec l’Américain Logan Sargeant évoluant à domicile ce week-end à ne pas encore avoir inscrit le moindre point. Dans le mur à Baku suite à une erreur “bête et inutile” dixit Nyck lui-même, le “rookie” ne soutient pour l’instant pas la comparaison avec son équipier Yuki Tsunoda. Le Japonais le devance régulièrement en qualifications et a déjà inscrit quatre unités.

Nyck De Vries avait impressionné tout le monde lors de ses débuts à Monza l’an dernier en remplacement d’Alex Albon chez Williams. Dès son premier GP, il avait inscrit deux points en terminant neuvième. Mais pour être honnête, il avait bénéficié d’une excellente place de départ (6e) suite à de très nombreuses pénalités de grille et surtout de l’excellente vitesse de pointe de sa Williams sur l’Autodromo. Aujourd’hui, sa place est déjà clairement remise en question. De Vries est sous pression d’Helmut Markko et de Franz Tost qui ont dans leur manche un très bon remplaçant potentiel : si pas directement un jeune issu de la filière F2 ou F3 (Hauger, Lawson ou Izawa) pourquoi pas un certain Daniel Ricciardo, souriant, expérimenté et dispo si De Vries ne se ressaisit pas vite ?