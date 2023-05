La Belgique unie en LMP2 aux 24 Heures du Mans: "Cette course est toujours magique"

La formation eupenoise DKR Engineering avait décroché son ticket pour l’épreuve grâce à son titre acquis en Asian Le Mans Series cet hiver. Déjà confirmé depuis longtemps au volant de l’Oreca-Gibson LMP2 n°43, le gentleman driver néerlandophone Tom Van Rompuy pourra compter sur un équipier ô combien prestigieux en la personne de Maxime Martin. Le Bruxellois, pressenti pour courir avec BMW M en Hypercar l’an prochain, avait participé ses trois premiers Le Mans sur un prototype.

”Le Mans, c’est toujours magique”

La dernière fois était il y a exactement dix ans, en LMP2 justement. Pushpapy voudra montrer qu’il n’a rien perdu de sa superbe au volant d’un proto. “Je n’ai pas hésité plus de cinq secondes quand on m’a proposé de participer au Mans avec un proto LMP2 DKR et un équipage 100 % belge”, explique le pilote officiel BMW Motorsport, lauréat dans la Sarthe en GTE-Pro en 2020 avec Aston Martin. “D’abord car je connais bien l’équipe de Kendy Janclaes. Il est entouré de personnes passionnées comme lui mais aussi compétentes. Il a déjà remporté plusieurs championnats. Ensuite, participer au Mans est toujours quelque chose de magique. Enfin, l’idée de former un équipage belge me plait aussi. Ce n’est jamais facile à ce niveau. Merci et chapeau à ceux qui ont réussi à monter cette opération et m’ont permis d’être au départ pour la huitième fois”.

Il s’était juré de disputer ses premières 24 Heures du Mans à l’occasion du prestigieux centenaire, c’est désormais chose faite. Ugo de Wilde sera le troisième homme de l’équipage. Une façon de boucler la boucle pour le jeune homme de 20 ans qui avait découvert le grand circuit du Mans voici trois ans, en 2020, sur un proto LMP3 engagé par DKR. “C’est un truc de fou. Je me vois encore là il y a dix ans mettre ma main dans celle gravée au sol de Tom Kristensen au centre de la ville du Mans. Disputer un jour les 24H du Mans a toujours plus été mon rêve que de rouler en F1. Je suis hyperfier d’y être déjà arrivé à 20 ans, l’année des cent ans. Mon rêve ultime est de les remporter. J’ai encore le temps pour cela. Je remercie Kendy, ma famille et tous mes amis et partenaires de m’avoir aidé à y arriver aussi vite. Après ma victoire à Monza et Monaco en F3 à 16 ans, ma victoire à Road To Le Mans et les 24H de Daytona l’an dernier, ce sera certainement un des points d’orgue de ma naissante carrière. Avoir Maxime à nos côtés est une fierté supplémentaire”.

En comptant les frères Vanthoor, Bovy, Picariello, Heylen et De Pauw, cela d’ores et déjà neuf pilotes belges au départ en 2023. Peu de nations peuvent en dire autant.