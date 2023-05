Place aux 12H de Spa-Francorchamps avec de nombreux Belges au départ !

L'Audi R8 LMS de l'équipe Haas RT partira avec les faveurs des pronostics. Le bolide aux anneaux préparé en Belgique et battant pavillon d'Antigua sera pilotée par nos mousquetaires Mathieu Detry, Fred Vervisch et Olivier Bertels, épaulés par le Français Stéphane Perrin bien connu sous nos latitudes. La principale réplique pour la bande à Sandrine Haas devrait venir de l'Audi Saintéloc et de la Porsche Herberth Motorsport. Dans une catégorie GTX très exotique avec des Vortex, des Lamborghini Super Trofeo mais aussi une Audi TTRS et une Lotus Exige V6, VDS Racing Adventures débarquera avec sa spectaculaire MARC Mustang V8 confiée à Raphael Van der Straten, Nick Geelen et au jeune Nathan Vanspringel.

C'est dans la catégorie 992 réservée aux Porsche 911 GT3 Cup qu'on retrouvera le plus grand nombre de Belges. Red Anti Racing alignera deux Porsche, l'une pour les frères Redant et Kobe de Breucker, l'autre pour Sam Dejonghe-John De Wilde-Philippe Wils. PK Carsport sera présent avec une 992 pour la famille Longin et Peter Guelinckx tandis que Speedlover alignera le quatuor Nico Verdonck-Rodrigue Gillion-Kurt Hensen-Olivier Dons. En GT4, Xwift Racing Events et AR Motorsport se feront face avec respectivement une Toyota Supra pour Denys-Dewulf-Borle-Pickering et une BMW M4 pour Terclavers-Terclavers-Zaenen. Enfin, Johan Lambregs pilotera une BMW M2 CS engagée par le team hollandais Van der Horst.

En guise de mise en bouche, une parade aura lieu ce jeudi dans le centre-ville de Malmedy dès 16 heures. Après les qualification ce vendredi à 15h15, le premier segment des 12 heures de Spa-Francorchamps se tiendra samedi à partir de 11h50. Le seconde aura lieu dimanche dès 10h30.

La dernière liste des engagés en date est consultable ici.