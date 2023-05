Stoffel Vandoorne est le tenant du titre: "Je n’ai même pas mon trophée de Monaco 2022"

guillement C'est la course que tout le monde veut gagner.

Monaco, c’est toujours quelque chose de spécial, le trophée dont on est sans doute le plus fier… “Oui, comme en F1, c’est la course que tout le monde veut gagner. Je l’ai réussi l’an dernier mais le pire est que je n’ai même pas pu garder mon trophée. C’est Mercedes qui l’a. On m’a promis une réplique, mais je l’attends toujours…”

Stoffel vient au circuit de chez lui à trottinette. Il espère revenir encore avec le grand trophée même s'il a dû le rendre au team l'an dernier... ©Mercedes

S’il est quasi impossible de doubler en F1 en Principauté, c’est fort différent en monoplace électrique : “Cela va passer à Sainte-Dévote, peut-être au freinage de l’épingle du Loews et à la sortie du tunnel, avant la chicane, surtout en mode attaque.”

guillement L'idéal est de rester dans le top 3 au début mais sans mener.

Des E-Prix devenus fort stratégiques avec la Gen3 et l’obligation d’économiser de l’énergie pour la fin de course, surtout sur un long tracé comme Monaco. “L’objectif est tout de même de signer d’abord la pole car elle vaut trois points. Et pour le prestige. Mais après, il n’est jamais bon d’être leader car vous consommez plus de batterie. L’idéal est de rester 2e ou 3e, pas plus loin pour ne pas être dans les embrouilles et les accidents. D’économiser de l’énergie et puis d’attaquer à la fin pour tenter de reprendre la tête.”

C’est ce qu’essaiera de faire le pilote DS Penske ce samedi après-midi. Le champion en titre a eu un début de saison compliqué et ne pointe qu’au 11e rang à 74 points de Pascal Werhlein, à 55 de son équipier Jean-Éric Vergne. “Il faut être réaliste : cela s’annonce plus que compliqué pour le titre. Je n’ai plus vraiment l’impression de jouer le championnat. Je veux réussir ma 2e partie de saison. Signer des poles et, surtout, gagner des courses.”

À commencer par Monaco ce week-end…