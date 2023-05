La course fut assez animée avec de nombreux contacts et a finalement connu un dénouement sous Safety Car après l'immobilisation en piste de la Cupra Abt de Nico Müller. Cassidy n'avait plus qu'à se laisser glisser vers l'arrivée et décrocher sa première victoire monégasque.

Le Néo-Zélandais fait coup double puisqu'il prend la tête du championnat au détriment de Pascal Wehrlein (Porsche) qui a fait chou blanc en Principauté.

Le podium est complété par Mitch Evans (Jaguar) et Jake Dennis (Andretti). Suivent le poleman Sacha Fenestraz (Nissan), Jake Hughes (McLaren) et Dan Ticktum (NIO). Alors qu'il partait bon dernier, Jean-Eric Vergne (DS Penske) termine septième devant Sébastien Buemi (Envision).

Contraint de s'élancer en fond de grille aux côtés de son équipier, Stoffel Vandoorne s'est employé à remonter vaille que vaille et sauve finalement deux petits points en prenant la neuvième place. Toujours ça de pris pour le Belge, vainqueur dans les rues de Monaco il y a un an, qui vit décidément une saison pourrie.

Prochain rendez-vous pour la Formula E en Asie du Sud-Est, plus précisément à Jakarta en Indonésie, les 3-4 juin prochains.