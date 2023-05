12H Spa : Redant-Redant-De Breucker 6e au général, VDS Adventures gagne en GTX

L'équipe VDS Racing Adventures s'est illustrée en remportant la principale victoire belge en jeu. Raphael Van der Straten, Nick Geelen et Nathan Vanspringel se sont imposés dans la classe GTX sur la MARC Mustang V8 n°758. Ils terminent par ailleurs dans le Top 15 absolu de l'épreuve avec 241 tours couverts, avec deux rondes d'avance sur leurs rivaux. Ils avaient déjà achevé le segment de samedi en tête.

Longtemps en lice pour la victoire en classe 992 mais finalement battus par un certain Adam Christodoulou, Ayrton et Yannick Redant et Kobe De Breucker ont pris la deuxième place dans leur catégorie sur la Porsche 992 GT3-R n°903 du team familial Red Ant Racing. Ils sont les pilotes belges les mieux classés au classement général en intégrant le Top 6. Leurs équipiers John De Wilde, Sam Dejonghe et Philippe Wils prennent la quatrième place en 992 et la victoire dans la sous-catégorie 992-Am au volant de la Porsche 992 GT3 Cup n°904.

Parmi les autres performances belges notables, citons le Top 5 en 992 et la deuxième place en 992-Am pour Stienes Longin, Bert Longin et Peter Guelinckx sur la Porsche 992 GT3 Cup n°924 PK Carsport. Médaille d'argent en catégorie GT4 pour Gary et Kenny Teclaevers et Lars Zaenen sur la BMW M4 GT4 n°488 du TCL Motorsport by AR Performance. Ils ont précédé de deux rangs Pieter Denys, Steven Dewulf, Tim de Borle et le Britannique Gary Pickering sur la Toyota Supra GT4 n°408 du Xwift Racing Events.

On rappellera que l'Audi R8 LMS Evo n°21 de l'équipe belge d'Antigua Haas RT, partie en pole position, a vécu une course à oublier. Après l'accident impliquant leur équipier français Stéphane Perrin lors du premier segment, Mathieu Detry, Olivier Bertels et Frédéric Vervisch ont été accablés par diverses avaries techniques et terminent dernier équipage classé.

Le classement complet de la course est consultable en cliquant ici.