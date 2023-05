Non. Moi je veux être Président de la F1. J’en ai décidé ainsi dimanche dernier suite au relativement soporifique GP de Miami. Président de la F1 est un poste ou un titre qui n’existe pas… encore. La F1 est gérée aujourd’hui par la Fédération Internationale de l’automobile, la FIA (qui a un Président) et par Liberty Media, une boîte américaine qui n’a qu’un directeur général pour “présider” tout cela (le sémillant italien Stefano Domenicali). Ces deux-là s’entendent moyennement et se chambrent régulièrement.

Avec moi pour président, finies ces querelles ridicules. Je décide de tout dans l’intérêt unique des spectateurs, des téléspectateurs et des fans. Je convoque donc Ferrari, Mercedes, Honda, Audi, Renault et je leur annonce que la F1, pour eux, c’est terminé (ou presque). S’ils veulent montrer qu’ils sont les meilleurs technologiquement, qu’ils aillent en Sport Prototype où il y a du potentiel, croyez-moi. C’est un sport fait pour les marques : les bagnoles sont belles et ne se ressemblent pas. Ils retrouveront Porsche, Toyota, Cadillac, Mazda, Peugeot, BMW, Renault-Alpine qui sont déjà là ou vont arriver. Ensemble, le WEC ou les 24h du Mans feront un tabac. Tant mieux pour eux, je ne suis pas jaloux.

Revenons à la F1 que je préside. Elle fera la part belle aux pilotes, aux techniciens, aux stratèges (et encore…. mes pilotes décideront beaucoup de leur tactique) et au responsable sportif. Tout le monde roulera avec le même châssis et probablement le même moteur (neutre et sans marque).

Ceci dit, je dois encore me concerter avec moi-même car j’hésite à tolérer les motorisations de constructeurs connus. Mes nouvelles monoplaces de GP seront plus petites et légères que les bientôt futures ex-F1 actuelles. Moins tarabiscotées avec des “ailettes simplifiées”. Une petite hybridation, des moteurs à 1000 cv un peu plus bruyants et de l’essence chimique (celle qui pollue assez peu). Beaucoup moins d’aéro qu’aujourd’hui mais qui favorise les dépassements, adieu DRS qui supprime l’art de conduire avec un simple bouton pour dépasser le copain devant. Un “extra boost” utilisé 5 fois sur un GP donnera quelques chevaux de plus pour une stratégie décidée par le pilote… avec des petites lumières sur l’aileron pour que le public pige. Je convoque Pirelli (ils peuvent rester mes fournisseurs, je les aime bien ces Italiens) et leur demande une seule gomme “qui colle à la route” et qui pousse les pilotes à rouler à 99 %.

Vous vous rendez compte qu’avec mes futurs prédécesseurs, ils étaient obligés de produire des mauvais pneus pour rendre les courses plus excitantes ? Allez voir sur YouTube une course de Formule Indy ou de Formula Nippon, voire de F2 et vous m’en direz des nouvelles. Ils ne sont pas loin de la future Witmeur-F1 Cup. Des courses d’une heure seulement, comme les GP Moto. Trente voitures acceptées, soit quinze teams de deux voitures. Dans mes week-ends de GP, il y aura également une deuxième course d’une heure avec les mêmes modèles de voitures et réservées également à quinze autres teams. Appelons cela la Division 2. En fin d’année, les deux derniers de la Division 1 redescendent et les 2 premiers de la D2 montent en 1.

Simple, non ? Faire rouler ces voitures coûtera tellement moins cher que les F1 actuelles que je n’ai pas peur de voir arriver (revenir) des sponsors extra-sportifs qui prendront le nom des équipes (comme en cyclisme ou en voile). Avec de l’argent et des stars, on va parler et suivre “ma F1”. Et on parlera également beaucoup “des autres” (le championnat d’endurance des constructeurs).

Witmeur for President, je vous disais.