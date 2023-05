Comme lors des prochaines 24H de Spa dont les "Tests Days" auront déjà lieu dans une dizaine de jours, trois teams belges sont représentés : Boutsen-VDS (sans compatriote derrière le volant, hélas) et Comtoyou Racing pour leurs débuts à ce niveau, et bien sûr WRT avec leurs nouvelles BMW M4.

Sept pilotes belges seront sur la grille composée d'une trentaine de voitures représentant huit marques comme sur les courses de 3h, avec Honda remplaçant ici Aston Martin.

Et les grands favoris à leur propre succession sont certainement les triples champions et tenants du titre Charles Weerts et Dries Vanthoor, sans doute l'équipage le plus compétitif du plateau. Reste à savoir quelle sera la "Balance de Performances" des "Béhèmes" qui ont un peu trop dominé en Italie au goût du Belge Claude Surmont, responsable de la fameuse BOP. Un retour de bâton reste possible dans ce milieu où la politique dans les couloirs et le lobbying jouent un rôle important. Alors verra-t-on ce samedi les M4 rentrer dans le rang ? Et les Audi et Mercedes reprendre l'avantage ? A moins d'une surprise Porsche ou Lamborghini...

Du côté des nôtres, outre les champions, il y aura un autre équipage 100% belge puisque le pilote officiel Audi Frédéric Vervisch fera équipe avec le fils du patron Nicolas Baert, en nette progression chez Comtoyou.

Gilles Magnus partagera le volant d'une autre R8 "belge" avec Finlay Hutchinson, tandis qu'on reverra Adrien De Leener sur une Porsche Dinamic aux côtés de Christian Engelhart et que Baptiste Moulin débutera en Sprint sur une Lamborghini Huracan VSR avec Marcus Paverud.

Beaucoup de pilotes et d'intérêt belges donc pour ces deux sprints à l'heure britannique, un samedi et l'autre ce dimanche. Avec une Brabançonne à la fin ? C'est bien possible une (ou même deux) fois puisque plus d'un quart de la grille arborera pavillon noir jaune rouge.