Premier podium en GT World Challenge pour Valentino Rossi à Brands Hatch

Après un premier relais mené tambour battant par son équipier Maxime Martin, Vale est parvenu à se maintenir dans le peloton de tête pour finalement empocher une deuxième place amplement méritée. Gageons que l'Italien, engagé sur la BMW M4 GT3 n°46 du Team WRT, se souviendra longtemps de cette performance qui devrait en appeler d'autres dans le futur, c'est certain.

Pour WRT, le dimanche après-midi était amplement réussi puisque la BMW M4 n°32 de pointe pilotée par Charles Weerts et Dries Vanthoor est parvenue à remonter jusqu'en troisième place alors qu'elle était seulement dixième lors du premier tour. On ajoute également la victoire en Gold Cup conjuguée d'une septième place absolue pour l'autre BMW de l'équipe belge, la n°30 de Niklas Krütten et Calan Williams.

Au sein des autres formations belges, Top 5 pour l'Audi R8 n°11 Comtoyou Racing de Christopher Haase et Lucas Légeret tandis que Gilles Magnus et Finlay Hutchinson ont pris la deuxième place en Gold Cup. Après la pénalité infligée par la Mercedes de Bird-Love, Baptiste Moulin et son équipier norvégien Marcus Paverud ont récupéré la victoire en Silver Cup sur la Lamborghini Huracán n°119 du team VSR.