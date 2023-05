Dix-sept Belges à l’assaut de l'“enfer vert”

Avec 135 voitures engagées dont 25 GT3 pro, le plateau est encore supérieur aux 24H de Spa avec des équipages de folie confirmant bien l’implication directe des usines payant la note. Pour une douzaine de voitures au moins, c’est du 100 % officiel même si les “tireurs d’élite” des quatre grandes sportives germaniques sont alignés sous la bannière de teams privés comme Rowe, Getspeed, Scherer PHX, Car Collection, Bilstain, Walkenhorst, Falken ou Dinamic. Sans oublier Frikadelli alignant cette année la nouvelle Ferrari 296 de Bamber-Catsburg-Pittard-Laser ou Abt passé chez Lamborghini avec le redoutable quatuor van der Linde-Mapelli-Pepper-Thiim.

Pas de WRT cette année avec ses nouvelles M4, les ténors de l’équipe de Vincent Vosse, Dries Vanthoor (double vainqueur de l’épreuve) et Maxime Martin, faisant équipe chez Rowe avec Marco Wittmann et Sheldon dan der Linde.

Lauréat à deux reprises lui aussi, Frédéric Vervisch partage le volant d’une des Audi R8 de pointe avec Matteo Drudi, Ricardo Feller et Denis Lind.

Toujours dans le camp des quatre anneaux, ce sera la grande première aussi pour Gilles Magnus aux côtés de Max Hofer, Lucas Engstler et Dennis Marschall.

Enfin, après sa grosse bêtise de l’an dernier, Laurens Vanthoor n’a pas été repris sur une des Porsche désignées pour la victoire, mais aura tout de même ses chances de bien figurer chez Dinamic Motorsport avec Ayhancan Guven, Christian Engelhart et Laurin Heinrich.

Alessio Picariello partira à nouveau avec une cote d’outsider sur une 911 Falken avec les Allemands Klaus Bachler et Sven Muller.

Pas de compatriote par contre dans les rangs Mercedes suite au forfait de Maxime Soulet dont l’un des équipiers américains s’est vu refuser son permis après une grosse faute lors des épreuves qualificatives de VLN.

En dehors des six pilotes nationaux déjà cités, onze autres représentants seront au départ avec la famille Dumarey (le père et les deux fils) répartis sur des Aston Martin Vantage GT3 et GT4, mais aussi Tom Cloet, Jacques Derenne et Philippe Broodcooren sur la Porsche Cayman d’Olivier Muytjens, Kris Cools sur une Porsche Supercup, Hakan et Recep Sari de Lokeren mais aussi Jarno Dhauw et Aris Balerian sur des BMW M4 GT4.

Les séances qualificatives ont débuté ce jeudi et se poursuivront ce vendredi de 13h30 à 14h45 avant la Top Qualifying avec la Super Pole de 17h30 à 19h.

Le départ de la course disputée devant 200 000 fans sera donné samedi à 16h.