La belle aventure commune des jumeaux Coenen

Et pourtant, le motocross n’est pas vraiment une histoire de famille chez les Coenen. “Car papa, (Ndlr : Rafaël) était plutôt proche du sport auto. Du coup, on faisait du karting avec lui, mais on ne pouvait pas vraiment rouler en même temps donc on a cherché un sport qu’on pouvait faire ensemble. Tout le monde a presque débuté la moto en même temps. On avait 7 ans mon frère et moi. Et cela nous a plu tout de suite. Bon, au début papa était plus rapide, mais les temps ont bien changé. (rires) Après nos premières courses, à 9 ans, nous voilà en Mondial. Et encore ensemble (NdlR : même si pas dans la même équipe, Lucas étant au guidon d’une moto officielle Husqvarna Nestaan et son frangin Sacha, enrôlé par le KTM Factory Racing aux côtés de Liam Everts) ! C’est vraiment chouette… ”

Lucas, pour une fois sans son jumeau Sacha

Pourtant ces jumeaux qui… ne se ressemblent pas (Sacha est plus petit que Lucas et pèse 14 kg de moins !), n’ont pas débuté la saison côte à côte, en Argentine, mi-mars puisque Sacha s’était blessé peu avant à l’épaule en championnat de France Elite MX2, étant obligé de passer sur le billard. Il n’a donc pas fait le déplacement en Amérique du Sud, ne débutant finalement sa saison qu’au 5e GP, au Portugal, fin avril. Lucas a donc pris son envol (au propre comme au figuré) seul pour de nouvelles aventures qu’il appréhendait sereinement toutefois.

“Le passage en MX2 peut sembler précoce à certains, mais il nous semblait évident et normal, dit-il. On a bien roulé en championnat d’Europe l’an dernier, certes Sacha a eu quelques petits soucis, des problèmes mécaniques et un peu de malchance, mais la vitesse est là pour nous deux car il roule aussi vite que moi. On pense être à notre place sur cette grille, on a très fort travaillé l’hiver dernier et ça continue, bien sûr.”

En gros à quels gros changements le Bruxellois a-t-il dû faire face depuis ses débuts en MX2 ? “La moto, bien sûr. Je dispose de moteurs et pièces d’usine Husqvarna. C’est le niveau mondial, donc le team est hyperprofessionnel. Mais je m’y sens à l’aise. Le but est évidemment de convaincre pour rester en Mondial le plus longtemps possible. Je veux devenir un des meilleurs.”

Sacha Coenen à Ernée 2022 ©Fred Moisse

Jamais sorti d’Europe avant la saison !

L’autre grande nouveauté 2023 pour les jumeaux sont les voyages que nécessite un calendrier mondial.

“Je n’étais jamais sorti d’Europe auparavant, rigole Lucas. Je n’avais donc évidemment jamais pris un vol aussi long que pour rallier Buenos Aires et la première course MX2, par exemple. Avant de décoller, j’avais d’ailleurs pris quelques conseils de personnes ayant déjà fait de tels voyages, se souvient-il, histoire de vivre au mieux cette nouvelle expérience. Outre l’Argentine, la saison nous permet de découvrir beaucoup d’autres pays cette saison, leur culture, leur gastronomie, etc. C’est chouette.”

Le fait de voyager, de rouler etc. entre jumeaux, apporte visiblement un plus aux frangins originaires d’Overijse, d’un papa néerlandophone et d’une maman francophone, se partagent de longue date entre la Belgique et la France (Hossegor, dans le Sud-Ouest).

“Pour nous, cette compagnie est naturelle puisqu’elle a toujours existé. On a toujours tout fait ensemble. S’entraîner en duo est clairement un avantage, par exemple : on peut discuter des trajectoires, comparer nos traces, “nettoyer” plus vite un tracé (via des passages répétés) et tout cela aide forcément à s’améliorer. De même s’entraîner physiquement à deux, c’est mieux. Car c’est un sport vraiment très physique. Les manches peuvent parfois paraître très longues ! C’est là que le travail physique fait pendant l’hiver (avec papa) paie. Et à deux, la pilule passe mieux… ”

Réunis depuis le retour aux affaires de Sacha, les frangins Coenen sont actuellement 9e (Lucas) et 18e (Sacha) du championnat MX2, dominé par notre autre compatriote Jago Geerts (tandis que Liam Everts est 7e avant ce GP de France).