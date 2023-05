Vervisch et Dries en lutte pour une troisième couronne dans l’Enfer Vert

Une fois de plus, la fête s’annonce totale dans le massif de l’Eifel. Avec une météo printanière à souhait, on devrait connaître un record d’affluence cette année aux 24 Heures du Nürburgring. Il faut dire que cette épreuve, considérée comme le double tour d’horloge le plus difficile au monde, est avant tout une aventure humaine pour les hommes et les machines. Cette course propose une ambiance à nulle autre pareille où les campings tous plus extravagants les uns que les autres bercent la terrible Nordschleife d’une féerie et d’un charme sans noms.