24H Nürburgring : Martin et Vanthoor battus pour 26 secondes face à la Ferrari Frikadelli

Pilotée par les stars Nick Catsburg et Earl Bamber, associés aux spécialistes de l'Enfer Vert que sont David Pittard et Felipe Laser, la 296 GT3 rouge et blanche a dominé la course sans sourciller avec, comme unique alerte, une crevaison samedi soir. Ou sinon, la machine de Maranello n'a jamais été inquiétée et s'est imposée avec maestria. Une victoire saluée par les centaines de milliers de fans présents. En effet, c'est la première fois depuis 2002 et le succès de la Chrysler Viper Zakspeed qu'une marque non-allemande s'impose dans l'Eifel. Gageons que ce succès va faire parler en Emilie-Romagne qui a bien besoin de baume au coeur en ce moment suite aux récentes catastrophes naturelles.

Vaincu avec les honneurs

Cela signifie inévitablement qu'il y a des battus. La place de premiers dauphins revient à Maxime Martin et Dries Vanthoor sur la BMW M4 ROWE. Associés à Sheldon Van der Linde et Marco Wittmann, les deux Belges peuvent être satisfaits. En effet, les deux Belges partaient depuis une lointaine 33ème place sur la grille. On peut dire que c'est une très belle défaite pour Pushpapy et Dries à qui il n'aura manqué que 26 secondes pour décrocher la timbale. Mais la béhemme n'avait la superbe de la Ferrari. "Cette voiture était très rapide et il était très difficile de faire la jonction avec", résume modestement Dries Vanthoor.

Chez nos autres nationaux, l'écrémage est fameux. Fred Vervisch (Audi), Laurens Vanthoor (Porsche) et Alessio Picariello (Porsche) ont été éliminés sur accident tandis que Gilles Magnus (Audi) termine à une tiède 13ème place. Un beau linge qui donne d'ores et déjà rendez-vous en 2024 pour la revanche sur le plus difficile des circuits au monde.