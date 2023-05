Une grosse soixantaine de rutilantes GT3 a pris la piste, rapidement détrempée le matin, sèche durant l’après-midi émaillée de drapeaux rouges, le plus long suite à la violente sortie de route de l’Aston Martin Bullet Racing. Alors que l’on évoque de plus en plus le retrait du support d’Audi à la catégorie pour se concentrer sur la F1, le team Comtoyou a été particulièrement en verve, la R8 LMS de Christopher Haase, l’équipier de nos compatriotes Gilles Magnus et Frédéric Vervisch, signant le meilleur chrono lors des deux sessions, la dernière en 2.16.741.

L'Audi belge Comtoyou de l'Allemand Christopher Haas et de nos compatriotes Fred Vervisch et Gilles Magnus s'est montrée la plus rapide ce mardi à Francorchamps. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Encore moins d’enseignements que d’habitude lors de ce “Test Day” puisque SRO a fait l’économie d’une conférence de presse, que la liste des 72 voitures a déjà été divulguée voici un mois (celle des pilotes sera annoncée courant juin) et que sportivement c’est plutôt la fameuse “Balance de Performances” qui décidera des chances de chacun à la veille de la course. Car sur le papier, les sept constructeurs engagés en Pro peuvent prétendre au succès final. Avec toujours plus de faveurs des pronostics pour Audi, Mercedes, BMW, Porsche ou Ferrari (surtout après le succès du week-end dernier au Nürburgring) que pour Lamborghini et McLaren qui n’ont encore jamais remporté l’épreuve.

On a donc d’abord fait le tour des trois teams belges pour tenter de glaner quelques infos.

Du côté de chez Boutsen-VDS, les Français Thomas Laurent et Loris Cabirou complètent les équipages 100 %… non Belges. Dommage, surtout pour Benjamin Lessennes.

Cinq compatriotes par contre (Gilles Magnus, Frédéric Vervisch, Maxime Soulet, Sam Dejonghe et Nicolas Baert) du côté des Audi du Comtoyou Racing qui a décidé de garder un équipage de trois pilotes en Gold.

Pas de renfort non plus dans les rangs de BMW WRT où l’on aura nos deux plus grandes chances de succès avec la M4 de Dries Vanthoor et Charles Weerts associés à Sheldon Van der Linde, mais aussi celle de Maxime Martin aux côtés de la star Valentino Rossi toujours attendue de pieds fermes par ses fans.

Parmi nos autres représentants réguliers dans ce championnat GT World Endurance, on compte encore Sarah Bovy sur la Lamborghini Huracan des Irons Dames, Baptiste Moulin (Lambo aussi mais chez Vincenzo Sospiri Racing) et les Machiels père (Louis) et fils (Jef) sur la Ferrari toujours 488 de AF Corse, avec Lilou Wadoux comme quatrième… femme ! Une équipe italienne qui alignera une 488 de plus en catégorie Bronze sur laquelle on devrait retrouver Ulysse De Pauw.

Enfin, la bonne nouvelle du jour est venue de la confirmation de la participation de Laurens Vanthoor, sur une Porsche bien sûr, la nouvelle 911 GT3 engagée sous la bannière de l’équipe australienne EMA Motorsport, la deuxième plus rapide du jour. Absente de la classique ardennaise depuis cinq ans, l’équipe représentant l’usine sera présente avec un redoutable trio composé de trois pilotes officiels de la marque, les Français Julien Andlauer et Kevin Estre et le Belge Laurens Vanthoor.