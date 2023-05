Valentino, vous êtes de retour à Francorchamps pour deux longs jours de tests afin de préparer les 24H de début juillet. Heureux de retrouver ce circuit ?

”Oui, très heureux ! C’est clairement le meilleur circuit au monde pour des voitures de course. Et c’est l’épreuve la plus importante de la saison pour nous. Je me sens bien dans ma BMW M4. Dans ce championnat, vous ne connaissez votre réel niveau de compétitivité que le week-end de course, mais le feeling est bon. Je suis positif.”

Vous avez terminé sur le podium des 24H de Dubai, effectué un très bon début de course à Monza et fini 2e lors de l’épreuve sprint de Brands Hatch. Cela signifie que pour votre 2e participation, vous pouvez viser un podium lors des 24H de Spa ?

”Pourquoi pas ? C’est l’objectif. Dans une épreuve de 24h tout peut arriver, spécialement avec 72 voitures en piste. On a été un peu malchanceux à Monza où j’ai aussi commis une petite erreur. Mais lors des deux premières courses du championnat, on s’est battus devant en tout cas. Donc le potentiel est là. J’ai deux très bons équipiers avec Maxime Martin et Augusto Farfus qui sont vraiment deux des meilleurs.”

Est-ce la BMW qui vous convient mieux que l’Audi ou vous qui vous améliorez ?

”Les deux ! Vous savez, c’est fort différent de la MotoGP. J’avais beaucoup de choses à apprendre. L’Audi est une très bonne auto, mais la BMW est plus stable, je la comprends mieux, j’aime la piloter.”

Dans dix jours, vous vivrez un autre rêve en participant à Road To Le Mans, l’épreuve disputée en lever de rideau des 24H. Le but, c’est de participer au double tour d’horloge en 2024 ?

“Alors oui, on débute maintenant une période importante. La semaine prochaine, ce sont d’abord les 6H de Paul Ricard, la deuxième épreuve la plus prestigieuse du GT World Endurance. Et la semaine d’après, je serai effectivement au Mans, dans la Sarthe pour apprendre le circuit en vue de disputer les réelles 24 heures l’an prochain. ”

Et après cela, vous aurez l’occasion de piloter un proto LMP2 ou Hypercar BMW ?

”Peut-être oui. J’ai parlé avec BMW Motorsport et nous essayons d’organiser un test, d’abord en LMP2 et puis avec la nouvelle Hypercar alignée par WRT. Je serai très heureux si j’ai la chance de pouvoir vivre cette expérience, mais je reste aussi très concentré sur les courses GT. C’est ma catégorie pour le moment. Je veux d’abord devenir très fort dans ce championnat.”