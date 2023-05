Après le GP de F1 le plus lent de l’année à Monaco, on a eu droit à Indianapolis à la course la plus rapide de la saison.

Une 107ème édition partie très calmement. Aux trois quarts de l’épreuve, on ne comptait toujours d’un drapeau jaune suite au crash de Stin Ray Bob.

Puis les accidents se sont enchaînés. Avec d’abord celui de Romain Grosjean au 150e tour. Puis trois drapeaux rouges allaient se succéder, le dernier à deux tours de l’arrivée. Kyle Kirkwood perdait une roue passant au-dessus du grillage et terminant sa course sur la voiture d’un spectateur, miraculeusement sans faire de blessé.

A l’avant-dernière relance, c’est le Mexicain Pato O Ward, deuxième l’an dernier et leader à dix rondes du drapeau blanc, qui tapait le mur et voyait s’envoler ses chances de succès.

Leader lors de la dernière relance, Marcus Ericsson (ex-Caterham et Sauber F1) se faisait doubler dans le dernier tour par l’Américain de 32 ans Josef Newgarden. Le double champion d’Indy Car (2017 et 2019) imposait sa Chevrolet Penske au sprint devant le Suédois et Santino Ferrucci.