24 Heures du Mans : Prise de poids importante pour Toyota et Ferrari

Les GR010 seront d'ailleurs les plus impactées par le changement de BoP puisqu'elles prendront pas moins de 37 kilos ! Dans le clan nippon, on estime que cela représente 1,2 seconde perdue par tour. Mais d'autres Hypercars devront également embarquer une surcharge pondérale. Les Ferrari 499P prennent ainsi 24 kilos, les Cadillac V-Series.R 11 kilos et seulement 3 kilos pour les Porsche 963. Pas de changement pour les Glickenhaus, les Peugeot 9X8 et la Vanwall.

Par ailleurs, l'allocation énergétique par relais est elle aussi modifiée. Toyota, Ferrari et Cadillac disposeront d'un peu plus d'énergie : +4 mégajoules pour les GR010, +2 MJ pour les 499P et +1 MJ pour les V-Series.R.

Une nouvelle BoP "jusqu'à nouvel ordre"

"Les premières courses de la saison 2023 du FIA WEC ont montré que les différences entre les voitures LMH concourant dans la catégorie Hypercar étaient plus importantes qu'initialement prévu", indiquent l'ACO et la FIA dans un communiqué commun. "Compte tenu de ces facteurs, et à la suite d'une analyse approfondie des données disponibles, le Comité WEC a décidé que l'objectif d'assurer des conditions de concurrence équitables au sein de la catégorie Hypercar serait mieux atteint en mettant en œuvre une correction entre les plateformes LMH et LMDh, mais également au sein même de ces plateformes".

Il faudra toutefois être patient pour voir les réels effets de ce changement de BoP. Les écuries devraient en garder sous le pied lors de la Journée Test et même jusqu'aux qualifications. Par ailleurs, cette nouvelle BoP est d'application "jusqu'à nouvel ordre", ce qui signifie qu'elle peut encore changer pendant la semaine mancelle, comme ce fut déjà le cas en 2022 où l'Alpine A480 avait été lourdement pénalisée.