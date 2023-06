L'Oreca DKR "Racing for Belgium" en pole du pesage du centenaire des 24 Heures du Mans

Il s'agit traditionnellement des trois coups de chaque édition des 24 heures du Mans et, pour le public, une première occasion d'approcher les bolides et les pilotes engagés cette année. C'est sur le coup de 10 heures ce matin que les vérifications techniques et administratives du centenaire de l'épreuve, plus communément appelées "pesage", ont débuté dans le centre-ville du Mans, Place de la République.