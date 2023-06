24 Heures du Mans, Jean-Pierre Gaban se souvient : "Steve McQueen a recruté sur-le-champ un de mes hommes !"

Pendant la semaine mancelle cette année-là, une Porsche 908 noire n'a cessé de tourner, y compris durant la course, pour capter au plus près l'intensité de l'épreuve avec une caméra vissée sur le capot avant. Or, il se trouvait que le stand voisin était occupé par une équipe belge ! Vainqueur des deux éditions précédentes en catégorie GT, Jean-Pierre Gaban engageait une Porsche 911S jaune pour Willy Braillard et lui-même. Celui qui a également offert à Porsche sa toute première victoire aux 24 Heures de Francorchamps n'a pas oublié la présence de la bande à McQueen à quelques mètres de lui.

La voiture-caméra du film "Le Mans" : une Porsche 908 dont Steve McQueen a pris le volant pendant la nuit. ©DR

"On pouvait discuter avec Steve McQueen comme avec n'importe quel autre pilote", nous a confié Jean-Pierre, 85 ans. "Nous étions voisins et nous avons très facilement sympathisé. Oui, on l'a vu prendre le volant de la 908 pendant la course. Mais franchement, c'est une légende comme quoi il n'avait pas le droit de piloter, soi-disant pour des questions d'assurance, et qu'il a dû faire ça en catimini. Vous savez, ça n'a choqué personne qu'il monte à bord. Chacun fait sa course et s'occupe de son stand pendant les 24 heures..."

"Tony est directement parti aux USA avec l'équipe de McQueen"

La venue de McQueen a de surcroît fait un heureux dans les rangs de l'équipe Gaban. Une nouvelle preuve que les grandes opportunités sont parfois dues au fruit du hasard.

"J'avais un homme à tout faire dans mon équipe qui s'appelait Tony", poursuit le père de Pascal. "C'était un Nigérien qui résidait à Bruxelles. Il travaillait dans mon garage et était très efficace. Cela a visiblement frappé l'équipe de McQueen qui est venue me demander très poliment s'il pouvait leur donner un coup de main. Heureusement pour lui, Tony parlait anglais. Les gars ont été si séduits qu'une fois Le Mans terminé, Tony est directement rentré avec eux aux Etats-Unis ! Il n'est même pas repassé par la Belgique. Il a pris son barda et il est parti. Il m'a envoyé des cartes postales et quelques cadeaux depuis les USA. J'ai eu des nouvelles de lui pendant 3-4 ans et puis, plus rien".

Et grâce au Mans, un Nigérien a découvert le rêve américain. Assurément une histoire comme le cinéma et la plus grande course au monde peuvent écrire...