Le matin comme l'après-midi, ce sont les Ferrari qui ont monopolisé le haut des feuilles de classement, d'abord la #50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen (3'30.686) puis la #51 d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovanizzi (3'29.504).

Mais la concurrence n'était jamais très loin. Ce matin, alors qu'une 9X8 tombait en panne électrique, l'autre signait le 2e meilleur chrono à moins de 7 dixièmes. Tandis que lors de seconde séance, c'est la Porsche 963 de notre compatriote Laurens Vanthoor qui échouait à 144 millièmes seulement.

Alors que Mike Conway abîmait sa Toyota en matinée, José-Maria Lopez et Kamui Kobayashi hissaient la GR010 au 3e rang à trois gros dixièmes devant la seconde Ferrari, les deux autres Porsche officielles, la Peugeot de Di Resta et la première des Cadillac, soit cinq marques et huit Hypercars en un peu plus d'une seconde. Voilà qui promet une belle bagarre pour l'hyperpole de jeudi et prouve que les organisateurs ont sans doute trouvé un bon compromis au niveau de la Balance de Performances. Même si, avec des chronos relativement lents (mais il faisait chaud et la piste était encore verte), on peut imaginer que certains ont encore caché leur jeu... Et que cela ira soudainement beaucoup plus vite mercredi soir lors de la qualification...

Cela n'a pas été le cas sans doute en LMP2 où l'ex-pilote Haas F1 Pietro Fittipaldi a signé le meilleur temps en 3.35.472, à un peu moins de six secondes de la pole absolue, juste devant la WRT de Ferdinand Habsburg. Deuxième des Pro-Am, Dries Vanthoor a tourné en 3.37.151 sur la Racing for Turkey.

Mission accomplie pour nos 3 "rookies" qualifiés

Mission accomplie du côté du DKR Racing for Belgium avec les dix tours obligatoires bouclés sans encombre pour les "rookies" Tom Van Rompuy et Ugo de Wilde débarqué du Castellet où il roulait en Lamborghini ce dimanche matin.

En GTE-AM, là aussi les Ferrari ont devancé de justesse les Porsche, le meilleur chrono revenant à la Ferrari 488 de Thomas Neubauer, Louis Prette et Giacomo Petrobelli. Deuxième en matinée, Ulysse De Pauw a lui aussi fait sans souci ses dix tours règlementaires pour les débutants. Les Porsche Iron Lynx d'Alessio Picariello et des Girls ont accumulé de l'expérience et des données importantes pour préparer au mieux une course s'annonce très chaude, au propre comme au figuré...

On notera enfin que la Chevrolet Camaro ZL1 Nascar invitée dans le Garage 59 a tourné trois secondes plus vite que les GTE-AM aux mains de l'ex-champion de F1 Jenson Button, de l'ancien vainqueur du Mans Mike Rockenfeller et du champion de la Nascar Jimmie Johnsson.

Après deux jours de repos, les premiers essais libres sont programmés ce mercredi à partir de 14h.