7h00 : Dring ! Dring ! Le réveil sonne pour Ugo, logeant dans un hôtel non loin du Circuit Paul Ricard. Une bonne douche et un petit-déjeuner bien équilibré, et le gaillard est paré pour cette longue journée qui l'attend.

8h00 : Ugo arrive au circuit varois. Il entame ce week-end son programme en Lamborghini Super Trofeo Europe au sein de l'équipe Iron Lynx. La course 1 a eu lieu la veille. Ugo avait pris la 6e place sur sa Lambo jaune mais il aurait pu faire mieux si son équipier portugais Rodrigo Testa ne s'était pas accroché. Le Bruxellois a donc soif de revanche.

10h00 : Le départ de la course 2 de Super Trofeo est donné. Ugo est chargé du premier relais. Il passe aussitôt de la troisième à la deuxième place et prend ensuite la tête en Pro. Malheureusement, un Safety Car gomme son avance et son équipier Testa ne peut résister au retour d'un adversaire. Le duo belgo-portugais termine 2e.

11h10 : Podium ! Une fois les célébrations achevées, Ugo prend dare-dare ses affaires et monte dans le shuttle Iron Lynx pour le conduire à l'aéroport longeant la piste du Paul Ricard.

11h45 : Le jet privé qui l'attend décolle. Encore en combi et en nage, Ugo souffle un peu.

13h20 : Atterrissage à l'aérodrome du Mans. Le jeune Belge se dirige aussitôt vers le circuit et le stand de son écurie. Ses équipiers Tom Van Rompuy et Maxime Martin sont déjà là.

14h30 : Avant de prendre la piste, Ugo, qui n'a évidemment pas disputé les essais matinaux, reçoit un briefing spécialement pour lui.

15h30 : Début de la séance de l'après-midi. Ugo doit impérativement réaliser ses 10 tours obligatoires pour tout rookie afin de se qualifier pour le centenaire des 24 Heures du Mans.

17h00 : C'est dans la boîte. Tout comme son équipier rookie Van Rompuy, Ugo boucle ses 10 tours et est officiellement admis pour le centenaire manceau !