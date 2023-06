GT4 Paul Ricard : Antoine Potty gagne après un incroyable show sous la pluie... en slicks !

Celles et ceux qui ont pris la peine de suivre la deuxième course du GT4 European sur le Circuit Paul Ricard ont assisté à un thriller digne d'une super-production hollywoodienne. Peu de temps après la fermeture de la pit window, les inquiétants nuages crevaient au-dessus de la piste varoise, l'asphalte devenant rapidement glissant. Que faire ? Rester en pneus slicks ou rentrer pour passer les pneus pluie ? Pour les leaders, on prenait le pari de garder les gommes pour piste sèche, quitte à perdre des poignées de secondes par tour.