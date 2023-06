24H du Mans : “L’arrêt de la Toyota au dernier tour, un scénario à la Michel Vaillant”

"Allan Simonsen n'a vraiment pas eu de chance, comme Craig Breen récemment en WRC."

Et puis il y a les mauvais moments comme la mort d’Allan Simonsen, dernier pilote décédé en course ici il y a dix ans. “C’était inimaginable pour moi. Aujourd’hui, les voitures de course sont devenues quasi indestructibles. Il n’a vraiment pas eu de chance, un peu comme Craig Breen récemment en rallye.”

Et puis il y a eu cet abandon de la Toyota à un tour de l’arrivée et de leur premier succès en 2017. “Elle s’est arrêtée juste devant moi, devant la ligne de départ. Un scénario à la Michel Vaillant. Un instant dramatique. Cela aurait dû être la plus grande victoire de Toyota face à Porsche. Un énorme sentiment de tristesse a instantanément envahi les tribunes et la salle de presse.”

”1977 fut la plus belle victoire de Jacky et a lancé le Club à son nom”

Paul Colasse, créateur du Club Jacky Ickx devenu IMR réunissant encore 250 fans

À 70 ans, ce Belge résident aujourd’hui à Huy est aussi devenu un dinosaure des 24H du Mans auxquelles il va assister pour la 47e fois. La première, c’était en 1977. “Le 16 avril de cette année-là, suite à une annonce dans Auto-Hebdo, j’avais eu l’occasion de rencontrer pour la première fois Jacky Ickx pour parler de la création d’un club de supporters portant son nom, raconte Paul. Il a accepté de devenir le parrain de notre club à la condition qu’il soutienne l’ensemble des pilotes belges. Deux mois plus tard, la première activité du Club Jacky Ickx était le déplacement au Mans où il a remporté une superbe victoire à nouveau. Il a été accueilli par la foule sur la Grand-Place de Bruxelles avec sa Porsche 936. Un grand moment qui a d’emblée boosté notre club qui a atteint durant ses plus belles années 500 membres.”

Paul Colasse a créé le Club Jacky Ickx en 1977. ©Paul Colasse

Des souvenirs au Mans, Paul Colasse en a des dizaines : “Le meilleur reste sans doute le premier. Il y a eu pas mal de belles éditions depuis. Ce n’est pas toujours le plateau qui fait la course mais on est heureux après cinq ans de domination Toyota de voir la concurrence et les constructeurs revenir.”

"Ils ont bien fait de mettre deux chicanes dans les Hunaudières. C'était inutilement dangereux."

Le plus triste ? “Ce sont bien sûr toujours les accidents mortels. Ce fut compliqué en 1981 avec le décès de Lafosse dans les Hunaudières une heure après qu’un commissaire eut été tué quasi au même endroit suite au crash de la WM de Thierry Boutsen. Cela commençait à aller trop vite. C’était dangereux inutilement. Cela n’avait pas beaucoup d’intérêt d’être à fond durant 6 km. À près de 400 km/h sur une route normale, tu priais pour ne pas avoir une casse mécanique ou une crevaison. Ils ont bien fait de mettre deux chicanes en 1990. C’est mieux pour la sécurité et cela a plus d’intérêt niveau pilotage. ”

”Je vois encore le visage d’Allan Simonsen en face de moi 20 minutes avant sa mort”

Francis Chevalier est belge et le plus grand fan du doyen… français Romain Dumas !

Il est très certainement le Belge possédant la plus belle collection de miniatures des voitures ayant participé aux 24H du Mans. On avait consacré un reportage à ce sujet voici quelques années. C’est lui aussi qui anime au quotidien la page Facebook des Belges au Mans : “J’ai notamment toutes les voitures ayant gagné et celle des 110 compatriotes ayant déjà participé à l’épreuve, confie ce Bruxellois de 67 ans qui assistera au double tour d’horloge pour la 20e fois. J’ai fait la connaissance de Romain Dumas qui roulait en Carrera Cup allemande et venait d’avoir un test en F1 avec Renault. On s’est vite liés d’amitié et je l’ai suivi depuis sur plus de 80 courses.”

Avec l’ex-pilote de F1 Jan Magnussen, Dumas est le pilote possédant le plus de participations au départ : 23, bien loin encore du record de trente-trois d’Henri Pescarolo. “Je suis fan de Porsche et belge donc difficile de dire si je serais plus heureux d’un succès dimanche de Romain ou de Laurens Vanthoor. Ce serait pareil pour moi.”

Francis le Belge s'est lié d'amitié avec Romain Dumas le Français. ©Francis Chevalier

Francis ne se souvient pas d’éditions décevantes depuis sa première venue dans la Sarthe en 2013 : “Un passionné comme moi va toujours s’y retrouver. Il y a toujours de la bagarre quelque part même si ce n’est pas pour la victoire absolue. Cela peut-être en LMP2, en GTE. La seule fois où j’ai été triste, c’est à la mort d’Allan Simonsen en 2013. J’étais dans la tribune de la ligne droite depuis tôt le matin pour avoir une bonne place. Devant moi, il y avait des supporters danois qu’Allan est venu saluer au grillage avant de mettre son casque. J’ai encore son visage dans ma tête. Vingt minutes plus tard, le pauvre garçon s’est tué. C’était choquant.”