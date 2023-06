Francis Chevalier avant les 24h du Mans: "Je vois encore le visage d’Allan Simonsen en face de moi 20 minutes avant sa mort"

Francis Chevalier est très certainement le Belge possédant la plus belle collection de miniatures des voitures ayant participé aux 24H du Mans. On avait consacré un reportage à ce sujet voici quelques années. C'est lui aussi qui anime au quotidien la page Facebook des Belges au Mans : " J'ai notamment toutes les voitures ayant gagné et celle des 110 compatriotes ayant déjà participé à l'épreuve, confie ce Bruxellois de 67 ans qui assistera au double tour d'horloge pour la 20e fois. J'ai fait la connaissance de Romain Dumas qui roulait en Carrera Cup allemande et venait d'avoir un test en F1 avec Renault. On s'est vite liés d'amitié et je l'ai suivi depuis sur plus de 80 courses."