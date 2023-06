Les 100 ans des 24 Heures du Mans : quand une voiture belge était en pole position de la première édition en 1923

“Chacun connaît la renommée, désormais bien assise, du Circuit Permanent de la Sarthe et sait qu’en dehors des G.P. de l’A.C.F., dont le théâtre change chaque année, il ne s’organise guère en France d’épreuve un peu importante à laquelle le nom de notre Circuit ne reste attaché”, explique Georges Durand, directeur de l’ACO à l’époque. “L’A.C.O. préparait à cette époque l’organisation d’une épreuve d’endurance de 24 heures pour les voitures de tourisme. Qui dit endurance dit par la même résistance de tous les organes d’une voiture, aussi bien les appareils d’éclairage que ses organes moteurs. De plus, dans une durée de 24 heures, il y a forcément un jour et une nuit, une nuit pendant laquelle les phares ont un rôle important à jouer”.

Un décor familier déjà planté

Au départ, les 24 Heures du Mans comptaient pour la Coupe Rudge-Whitworth, du nom d’un manufacturier pneumatique de l’époque, qui récompensait le constructeur parcourant la plus longue distance au cours de trois éditions consécutives. On notera que la première mouture du circuit de la Sarthe fait 17,26km, soit bien plus que les 13,626km actuels. Si le tracé va jusqu’aux faubourgs de la ville du Mans, la majorité du tracé demeure familier avec les mythiques Hunaudières, Mulsanne, Indianapolis, Arnage et Maison Blanche. Le revêtement n’est pas de l’asphalte mais un mélange poussiéreux de terre, de gravier et de goudron. Précurseur du célèbre village des 24 Heures, on retrouve derrière les stands diverses buvettes, cafés et même une piste de danse passant du jazz. Ancêtre de l’actuelle tour Michelin, un énorme tableau d’affichage permet aux spectateurs de connaître la position et le nombre de tours accomplis par les différentes voitures.

Dès la première édition, des normes strictes sont imposées aux participants :

Toutes les voitures doivent disposer de quatre sièges, à l’exception des modèles dont la cylindrée ne dépasse pas 1100cm3, pour peu qu’ils soient construits à au moins 30 exemplaires.

Chaque voiture doit embarquer un lest de 60 kilos pour chaque siège passager.

Un maximum de deux pilotes par voiture est autorisé. Ils doivent faire l’appoint de liquides (essence, huile, eau) sans assistance. L’essence est fournie par l’ACO.

Les moteurs doivent être éteints lors des ravitaillements et redémarrés à l’aide d’un starter.

Toutes les voitures doivent être équipées d’équipements de voitures de tourisme, à savoir des garde-boue, une capote pour les cabriolets, des phares, un rétroviseur et un Klaxon.

Enfin, chaque voiture doit parcourir une distance minimale après 6, 12, 18 et 24 heures sous peine d’être disqualifiée. Un coefficient est établi en fonction de la cylindrée de la voiture.

Une première… à Spa-Francorchamps !

Trente-trois voitures sont finalement sur la grille de départ. Les constructeurs français sont en écrasante majorité mais on retrouve une Bentley 3 litres privée recevant un timide soutien de l’usine et… deux Excelsior belges, peintes du jaune national ! À l’époque, notre pays regorge de constructeurs automobiles prestigieux, et la compagnie bruxelloise Excelsior peut s’enorgueillir de fournir notre famille royale ! Au Mans, deux imposantes Adex C animées par un énorme 6 cylindres en ligne de 5,3 litres sont engagées. Ce sont les plus grosses voitures de cette première édition des 24 Heures. Et comme l’ordre de départ se fait dans l’ordre des numéros des voitures qui est lui-même établi en fonction de la cylindrée, cela signifie que les machines belges partiront en pole position !

Le 26 mai 1923 à 16 heures, le départ de la course est donné. Le fameux départ “type Le Mans”, avec les voitures garées en épi et les pilotes courant à l’autre bout de la piste, n’est pas encore d’actualité. En 1923 et 1924, il était en version “arrêté en ligne”. Les voitures étaient alors rangées par file de deux dans l’axe de la route, numéros impairs à droite, pairs à gauche. Le départ “type Le Mans” sera introduit en 1925… après avoir été instauré aux 24 Heures de Spa-Francorchamps dont la première édition eut lieu en 1924 ! Ce qui ne manquera pas de faire tiquer les esprits les plus franchouillards.

Dès les premiers mètres, peu avantagées par leurs accélérations paresseuses, les Excelsior sont débordées par la concurrence emmenée par la Lorraine-Dietrich de Robert Bloch. Avec la pluie battante, le revêtement allait bientôt se transformer en boue tandis que plusieurs voitures étaient victimes de pannes de phares avec l’eau s’infiltrant dans les systèmes. Il devenait toutefois apparent que la victoire allait se jouer entre l’équipe Chenard&Walcker, la Bentley, la meilleure des Excelsior et une Bignan 2 litres, la marque française qui allait remporter un an plus tard la première édition des 24 Heures de Spa.

La tactique du gendarme

Au petit matin, André Lagache et René Léonard mènent sur la Chenard&Walcker n°9 et possèdent deux tours d’avance sur la Bentley de Duff-Clement, handicapée pendant la nuit par un phare cassé. Peu avant midi, la machine anglaise s’immobilise à Arnage, réservoir d’essence crevé suite à un contact avec une pierre. Frank Clement empruntera une bicyclette à un gendarme avec deux jerrycans d’essence sur les épaules pour permettre à la Bentley de regagner son stand et procéder à la réparation.

Chenard&Walcker a donc la voie libre et se glisse vers l’arrivée grâce à ses deux Type U3 15CV Sport de 3 litres. André Lagache et André Léonard ont bouclé 128 tours en 24 Heures, précédant leurs équipiers Christian Dauvergne et Raoul Bachmann pour quatre rondes. Le podium est complété par la petite Bignan notamment pilotée par le Belge Raymond de Tornaco. Et Excelsior dans tout cela ? La meilleure d’entre elles finit au pied du podium, Nicolas Caerels et André Dills ayant parcouru 112 tours du circuit du Mans.

Cette première édition allait déjà établir des premiers records. Sur les trente-trois voitures au départ, seulement trois ont abandonné ! Il faudra attendre… 70 ans et l’édition 1993 pour voir à nouveau au moins trente bolides voir l’arrivée ! Par ailleurs, grâce des pneus spécialement étudiés par Rapson, la Bentley n’a jamais changé ses gommes pendant la course. Dès l’année suivante, la marque des lords britanniques allait prendre sa revanche et inscrire son nom en lettres d’or au palmarès de l’épreuve !