Il s’agit de la première édition palpitante de la classique mancelle. Au début des années 30, les Alfa Romeo sont les voitures à battre dans la Sarthe. Parmi les équipages au Biscione, un sort inexorablement du lot. Celui composé de Raymond Sommer, spécialiste de l’épreuve, et du “plus grand pilote d’hier, d’aujourd’hui et de demain”, Tazio Nuvolari. Sans surprise, le duo franco-italien domine la course. Mais à l’aube, l’Alfa 8C n°11 présente une fuite d’essence. Un problème d’autant plus embêtant que le règlement impose un nombre de tours minimum entre deux arrêts. Que faire ? Finalement, Sommer et Nuvolari embarqueront du… chewing-gum fraîchement mâché pour colmater la fuite. Entre-temps, l’autre Alfa pilotée par Chinetti-Gunzberg a pris la tête. Le final est épique : dans le dernier tour, Nuvolari et Chinetti vont s’échanger le commandement à trois reprises, le “campionissimo” ayant le dernier mot pour seulement… 400 mètres d’avance !

Avec son équipier Sommer, le campionissimo Nuvolari partait grandissime favori. Mais la course n'est jamais une science exacte. ©DR

1952 : David français contre Goliath allemand

Alfred Neubauer est assurément le plus légendaire des directeurs d’équipe en imposant à l’écurie Mercedes une rigueur presque militaire. Pourtant, la réputation de l’homme à l’imposante silhouette a failli prendre un coup en 1952, la faute à un irréductible français nommé Pierre Levegh. Les deux 300SL doivent faire face à l’inattendue résistance de celui qui a choisi d’avaler les 24 Heures… en solitaire ! Au cœur de la nuit, il prend la tête, chassé par les deux Flèches d’Argent. Mais à une heure de l’arrivée, la Talbot-Lago n°8 s’immobilise à Maison Blanche. Le six cylindres de la belle bleue a rendu l’âme. Certains diront que Levegh, totalement épuisé, a raté une vitesse et fait un surrégime fatal à sa mécanique. Les Benz n’ont plus qu’à assurer le doublé, la victoire revenant au héros d’avant-guerre Hermann Lang associé à Fritz Riess. Le public, qui n’a pas oublié l’Occupation Allemande, applaudit du bout des doigts.

Pierre Levegh est passé tout proche de l'exploit en 1952. ©DR

1955 : le drame du siècle

Il faut hélas mettre cette édition dans notre classement, pour de noires raisons. Pourtant, l’édition 1955 avait tout pour être un grand cru. Face à Jaguar et Ferrari, Mercedes engage trois 300SLR. Des machines étroitement dérivées de la F1 qui représentent le nec plus ultra en automobile. L’une d’entre elles est pilotée par un équipage de rêve composé de Juan Manuel Fangio “himself” et Stirling Moss. L’Argentin livre un début de course magique face à Mike Hawthorn sur sa Jaguar D-Type. Comme en Grands Prix, les deux hommes roulent roue dans roue. À la fin du 35e tour, après avoir pris un tour au héros de 1952 Pierre Levegh, Hawthorn s’arrête au stand. Surpris au volant de son Austin Healey, Lance Macklin fait un écart et est percuté de plein fouet par la Mercedes de Levegh qui est expédiée dans les airs et explose quand les palissades bondées de spectateurs. Le Français ainsi que 84 spectateurs sont tués. C’est le plus grave accident de l’histoire du sport automobile. Tandis que Mercedes retira ses voitures en signe de deuil, Hawthorn et Ivor Bueb s’imposeront dans une indifférence générale.

Le drame qui se joue : la Mercedes de Levegh s'envolant vers les fascines après avoir percuté l'Austin Healey de Macklin. ©DR

1967 : l’apothéose du choc des titans

Depuis deux ans, Ford et Ferrari se livrent un duel sans merci dans la Sarthe. Battu en 1966, Maranello a toutefois lavé l’affront en infligeant, en début d’année, une cuisante défaite à domicile à Daytona. À Dearborn, il faut donc réagir. Trois cent mille spectateurs se pressent dans la Sarthe pour assister à la “course du siècle” où Ford GT40 MkIV et Ferrari 330 P4 se font face. Pendant la course, les deux marques vont se livrer une guerre psychologique. À un tel point que AJ Foyt, lassé de voir Mike Parkes lui faire des appels de phares, s’arrête à Arnage pour laisser passer le Britannique… qui s’arrête également ! Finalement, le pilote Ferrari repartira en premier. La victoire reviendra à AJ Foyt et Dan Gurney sur la Ford n°1, précédant la Ferrari n°21 de Scarfiotti-Parkes et la Ferrari n°24 belge de Mairesse-Beurlys. Pour la petite histoire, c’est Gurney qui lancera cette année-là la tradition de la douche de champagne. Une coutume bien ancrée aujourd’hui.

Après avoir joué au chat et à la souris avec Ferrari, la Ford n°1 s'impose en 1967. ©DR

1969 : rien ne sert à courir…

Marqué par les accidents de ses compatriotes Willy Mairesse et Lucien Bianchi, Jacky Ickx entre de plain-pied dans la légende des 24 Heures du Mans par une scène légendaire. S’opposant au départ en épi, il marche jusqu’à sa Ford GT40, prend le temps de bien se sangler et part bon dernier. Avec son équipier Jackie Oliver, le jeune Belge effectue une remontée progressive pour prendre la tête dimanche matin. S’en suit un duel resté dans les annales face à la Porsche 908 de Hans Herrmann et Gérard Larrousse. Dans les derniers kilomètres, Ickx et Herrmann s’échangent le leadership et dans le dernier passage dans les Hunaudières, le pilote Ford utilise l’aspiration pour piquer l’Allemand avant Mulsanne. Jacky s’impose avec 120 mètres d’avance ! Chose amusante : cette même Ford (châssis 1075) s’était déjà imposée en 1968 avec Lucien Bianchi !

Une image qui résume à la perfection toute l'intensité du Mans 1969. ©DR

1977 : la chevauchée fantastique

La deuxième plus belle victoire de Maître Ickx. Et la preuve qu’il ne faut jamais plier bagage trop vite. Jacky pensait dire adieu à une quatrième victoire mancelle dès samedi soir quand la Porsche 936 qu’il partage avec Henri Pescarolo voit son moteur rendre l’âme. Il est alors transféré pendant la nuit sur la voiture-sœur de Barth et Haywood, fortement retardée suite à des problèmes d’allumage. À la lueur des phares, Jacky explose les chronos et multiplie les relais, à un tel point que la 936 n°4 est en tête au petit matin avec une avance considérable. Mais à trois heures de l’arrivée, un des cylindres du Flat-6 lâche. Jurgen Barth fera les deux derniers tours réglementaires à une allure réduite pour offrir à Porsche, Ickx et Martini Racing une 2e victoire d’affilée.

Jacky Ickx va cravacher pour remonter la Porsche n°4 et remporter un succès inespéré ! ©DR

1988 : God save the Big Cat

Tout le monde a encore en souvenir les dizaines de milliers de supporters anglais chantant en choeur le God Save the Queen au pied du podium en 1988. Multiple vainqueur dans les années 50 avec les très belles C-Type et D-Type, Jaguar est le constructeur qui fait vibrer le cœur des fans d’outre-Manche. Pendant les deux tiers de la course, la XJR-9 n°2 d’Andy Wallace, Jan Lammers et Johnny Dumfries se bat toutes griffes dehors face aux Porsche 962 officielles. Quand celle de Stuck-Bell-Ludwig connaît un contretemps dimanche matin, la Jag’a un peu d’air mais la boîte de vitesses est le talon d’Achille de la belle anglaise. Dans la dernière heure de course, Lammers est contraint de rester sur le quatrième rapport mais il préfère ne pas alerter son équipe. La dernière charge de Porsche n’y changera rien et après un hiatus de 31 ans, Jaguar renoue avec le succès dans la Sarthe.

En 1988, Jaguar remporte un succès infiniment populaire ! ©DR

1999 : plus dure sera la chute

L’édition 1999 est restée dans toutes les mémoires pour bien des raisons. Pour l’ultime édition du 20e siècle, tous les grands constructeurs sont présents. BMW, Toyota, Mercedes, Nissan et Panoz sont de retour tandis qu’Audi débarque avec pas moins de quatre voitures. Chez Mercedes, la CLR est un avion au propre comme au figuré ! En essais et au Warm Up, Mark Webber s’envolera par deux fois tandis qu’en course, Peter Dumbreck effectuera une cabriole légendaire, poussant l’étoile allemande à se retirer. Les Toyota GT-One sont les plus véloces mais, comme l’année suivante, les Nippones tombent comme des mouches avec notamment un effroyable crash de Thierry Boutsen pendant la nuit. Plus lentes mais moins gourmandes en carburant, les BMW V12 LMR prennent la tête. Mais Toyota a encore une dernière cartouche avec Ukyo Katayama qui signe le meilleur tour et peut encore gagner. Hélas, une crevaison en voulant éviter une BMW privée annihilera les ultimes chances nippones. Victoire de Dalmas-Winkelhock-Martini sur la BMW n°15.

Sans une crevaison en vue de l'arrivée, la GT-One n°3 emmenée par Ukyo Katayama aurait revendiqué la victoire jusqu'au bout. ©Toyota

2011 : Audi plus fort que la Mort

Le dernier acte du duel Audi-Peugeot fut chargé d’émotion et palpitant à plus d’un titre. Trois R18 TDI font face à trois 908 HDI. Pendant 24 heures, anneaux et lionnes ne se feront aucun cadeau. Mais dans le clan allemand, on se fait peur. Après moins d’une heure de course, en voulant dépasser une Ferrari, Allan McNish pulvérise la n°3 avant le Tertre Rouge. Pendant la nuit, Mike Rockenfeller, également en voulant dépasser une Ferrari, connaît un sort similaire après Mulsanne au volant de la n°1. Les deux crashs sont horribles mais les pilotes sont indemnes. Résultat : il ne reste qu’une seule R18 mais elle résiste vaillamment aux assauts français. Au dernier ravitaillement, l’Audi n°2 reste devant la Peugeot de Pagenaud-Bourdais-Lamy.

Des trois Audi au départ en 2011, seule la n°2 de Fässler-Tréluyer-Lotterer subsistera mais elle tiendra les Peugeot en échec ! ©AUDI AG

2016 : la malédiction Toyota

Tous ceux qui étaient au Mans cette année-là ont encore en mémoire le cri du speaker Bruno Vandestick hurlant “Ce n’est pas possible ! Mais que se passe-t-il ? !” À l’entame du dernier tour, alors que la victoire semblait acquise, Kazuki Nakajima s’immobilise dans la ligne droite des stands, offrant sur un plateau la victoire à la Porsche 919 n°2 de Dumas-Lieb-Jani. Une canalisation entre le turbo et l’intercooler de la Toyota TS050 n°5 vient de céder. Certains crieront même au sabotage tant ce fut cruel pour le constructeur nippon. Pourtant, après une lutte acharnée contre les Porsche, Toyota semblait avoir son premier succès manceau bien en mains. Dès dimanche matin, le trio Nakajima-Buemi-Davidson possédait une avance substantielle sur ses rivaux. Jusqu’à ce moment fatidique, après 23h56 de course, où Nakajima cria dans sa radio un désespéré “I have no power”…