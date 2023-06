24h du Mans : “Paul Frère m’a offert le volant de son succès de 1960”

guillement "J'aurais dû y participer en 1984 sur une Rondeau."

Comme beaucoup, Le Mans est devenu un lieu de pèlerinage quasi annuel. “Je n’ai été absent que lors de l’édition Covid en 2020 et en 1984. À cette époque, je devais normalement partager le volant de la Rondeau avec Christian Bussi. Mais Ilien a débarqué à la dernière minute avec plus d’argent et j’ai sauté. J’étais tellement dégoûté que je ne suis pas venu.”

Son meilleur souvenir au pays des rillettes date de 1988, année où il officiait en qualité d’attaché de presse pour le team Jaguar de Tom Walkinshaw. “La grande année des protos Silk Cut. Je m’occupais aussi un peu du marketing du team et j’avais commandé 140 combinaisons chez Stand 21. On était soutenu par Why Not Limited, la société du groupe Simply Red. Deux ans plus tard, on a remis cela. J’avais organisé une soirée pour fêter cette deuxième victoire le dimanche soir au château de la marquise de Vezin. Je me souviens être arrivé vers 18h. La réception débutait à 20h. Je suis monté dans une chambre pour me reposer un peu et je me suis réveillé à 8h... du matin pour constater que la fête avait bien eu lieu mais sans moi… “

guillement "Paul Frère représentait plus pour moi que mon père et mon grand-père réunis."

Antoine a fait la connaissance au Mans du pilote-journaliste Paul Frère. “C’était un grand monsieur. Un ami, un guide, mon mentor, il représentait plus pour moi que mon père et mon grand-père réunis. On a suivi de nombreuses éditions ensemble. Il avait un pupitre à son nom dans la salle de presse qui a été rebaptisée de son nom et est devenue aujourd’hui la cabine des speakers.”

Un volant signé par Ferrari

Ce volant signé par Enzo Ferrari a une valeur inestimable. ©Antoine Seyler

L’hiver 2008, quelques jours avant sa mort, Paul Frère l’a invité dans sa résidence de Saint-Paul de Vence pour lui dire au revoir. Et lui offrir un fabuleux cadeau. “Lorsqu’il a remporté Le Mans en 1960 sur la Ferrari partagée avec Olivier Gendebien, il avait dit à Enzo Ferrari qu’il raccrocherait s’il l’emportait. Après sa victoire, il y a eu une réception à Maranello. Paul avait demandé une pièce de sa voiture comme souvenir. Enzo Ferrari lui a dédicacé le volant. Quelques dizaines d’années plus tard, un milliardaire américain a fait l’acquisition de la Ferrari pour sa collection. Mais il a demandé où était le volant. Quand on lui a expliqué l’histoire, il a contacté Paul et lui a proposé beaucoup d’argent pour le racheter. Mais il a toujours refusé. Quand je suis venu lui dire adieu, il l’avait emballé dans du papier cellophane comme un gros bonbon. Il l’a sorti de dessous son lit et m’a dit : 'Antoine, tu es le fils que je n’ai jamais eu. Ce volant est pour toi.'”

Le volant Ferrari avec lequel Olivier Gendebien et Paul Frère ont remporté le Mans 1960 trône au-dessus du lit d'Antoine Seyler. ©Antoine Seyler

Les larmes coulent encore aujourd’hui quand il nous raconte cette magnifique histoire : “Ce volant, symbole de notre amitié éternelle, trône aujourd’hui au-dessus de mon lit. Quatre mois après la disparition de Paul, je me suis rendu au Mans et je suis allé trouver le commissaire de piste avec qui nous conversions chaque année à la chicane Dunlop peu avant le départ. Mon ami n’était plus avec moi physiquement. J’ai appelé son épouse Suzanne et on a pleuré ensemble… ”