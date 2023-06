Entretien avec Gérald Langlois Van Ophem, vétéran belge, avant les 24H du Mans : “J’ai été choisi pour épauler Jean Blaton, une sommité à l’époque”

Dès sa première participation au Mans (il était inscrit en 1961 mais le moteur de sa Simca Abarth a cassé en essais), Van Ophem a réalisé un résultat exceptionnel qui lui a permis de se hisser dans une caste très réservée : celle des pilotes belges étant monté sur le podium au classement général. “Mes premières 24 Heures du Mans, c’était en 1963, s’est souvenu pour nous Gérald. J’étais ami avec Jacques Swaters qui était l’importateur Ferrari pour la Belgique et qui avait engagé la fameuse 250 GTO qui était commercialisée depuis seulement une année. Peu de pilotes avaient eu l’occasion de piloter la GTO et je faisais partie des rares privilégiés à avoir eu cet honneur. Il fallait trouver un équipier à Jean Blaton qui était une sommité du Mans et c’est moi qui fut choisi.”

Voilà donc Gérald parti pour la Sarthe, sous les couleurs de l’Equipe Nationale Belge. La course allait se dérouler comme dans un rêve. “Nous avons fait une belle course, poursuit-il. Tout s’est bien passé, nous n’avons connu aucun contre-temps. De plus, la GTO, qui est depuis lors devenue une des voitures les plus convoitées au monde, était très bien née. Elle était très neutre et assez facile à piloter. Il n’y avait pas la moindre surprise à son volant. Avec elle, nous avons pris la deuxième place au général et la deuxième en catégorie GT, juste derrière le prototype Ferrari officiel piloté par Lorenzo Bandini et Ludovico Scarfiotti.”

La Ferrari n°24 du duo Van Ophem-Beurlys au virage de Mulsanne. ©DR

”Il y avait une prime de résultat mais seul Swaters l’a touchée !”

Il était encore courant à l’époque que les bolides arboraient les couleurs nationales des écuries. Or, la 250 GTO de Van Ophem- “Beurlys” est rouge, soit les couleurs de l’Italie, alors qu’elle devait être jaune en toute logique. “Peut-être parce que Jacques n’avait pas envie de la repeindre en jaune !”, sourit Gérald. Si les primes de résultat sont monnaie courante pour les meilleurs pilotes de nos jours, ce n’était de surcroît pas encore le cas dans les années 60. “Grâce à notre deuxième place absolue et notre victoire en GT, une prime était effectivement attribuée mais c’est Swaters qui l’a touchée. Nous les pilotes, n’avons rien eu. Nous n’étions pas rémunérés pour piloter. Être invité à courir était déjà une bonne chose.”

Deux ans plus tard, Gérald connait une saison paradoxale. Alors qu’il est contraint à l’abandon au Mans sur Ferrari 250 LM, il s’impose à Spa-Francorchamps sur BMW. Entre sa deuxième place absolue dans la Sarthe en 1963 et son succès ardennais en 1965, nous avons demandé quel résultat avait sa préférence. “Assurément Spa 65. Ce n’était pas rien de gagner cette course et cela allait déjà très vite, même si les voitures étaient moins puissantes et moins affutées.”

Gageons que même si les années ont passé, plus d’un n’a pas oublié les accomplissements de celui qui restera à jamais un de nos représentants les plus remarquables.