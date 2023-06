Même si deux chicanes entrecoupent la célèbre longue ligne droite de 6 km depuis 1990, les Hunaudières où le record de vitesse a été établi à 407 Km/h en 1988 ont été le théâtre de cinq crashes mortels. Le premier date de 1925 quand Marius Mestivier a perdu le contrôle de sa Ravel. Le dernier de 1986 avec la Porsche 962 de Jo Gartner, cinq ans après la perte de Jean-Louis Lafosse. Le pilote Rondeau s’était tué une heure après que Thierry Boutsen a tapé le rail et tué un commissaire de piste quasi au même endroit.

Capot mal fixé pour Bianchi

Le plus tristement célèbre pour nous fut celui, lors des essais préliminaires de mars, de l’Alfa du tenant du titre Lucien Bianchi. Victime depuis la veille de soucis de fixations de capot (il s’ouvrait en roulant), notre compatriote aurait mis son clignotant avant la dernière bosse de Mulsanne lors du tout début de la séance matinale avant de traverser soudainement la piste et partir dans un poteau à gauche qui l’a tué sur le coup. Ce grand pilote qui a donné son nom à un rallye est enterré à Woluwe Saint-Pierre.

Mais la tragédie la plus mémorable est bien sûr celle de 1955 quand la Mercedes de Pierre Levegh a décollé à plus de 200 km/h sur une Jaguar ralentissant brutalement devant lui pour éviter une voiture rentrant au stand. Le bolide a décollé dans les airs et s’est transformé en véritable missile faisant 84 morts dans les gradins bondés dont le pilote lui-même.

La tragédie de 1955 a fait 84 morts

C’est le plus grave accident de l’histoire du sport automobile. À la suite de ce drame, la Suisse a interdit le sport automobile sur circuit sur son territoire durant plus de 60 ans. Si la course n’a pas été arrêtée afin de faciliter l’accès des secours, Mercedes a retiré quelques heures plus tard ses voitures et n’est officiellement plus revenu au Mans avant 1998.

Depuis 1986, soit 37 ans, s’il reste dangereux vu les vitesses atteintes et les différences de vitesses entre les catégories et les pilotes, le Mans n’a plus eu à déplorer que deux crashes fatals dont un seul en course. En 1997 quand le proto WR encore sans toit du jeune Dimitri Enjolras a perdu son capot arrière et s’est retourné sur le rail après Arnage lors des essais préliminaires. Et enfin il y a tout juste dix ans quand, dès les premiers tours, l’Aston Martin d’Allan Simonsen a heurté un rail placé trop près d’un arbre pour jouer son rôle au début des Hunaudières.

On a aussi encore en mémoire les effroyables saltos arrière des Mercedes de Peter Dumbreck et Mark Webber lors des essais du Mans 1999, la violente sortie de roue de l’Audi d’Allan McNish passé au-delà du rail au Tertre Rouge, mais aussi de son équipier Mike Rockenfeller accroché avec une Ferrari durant la nuit en 2011 ou encore l’envol de l’Audi de Loïc Duval en 2014 à l’amorce des “Esses” Porsche. Un dernier gros crash à la suite duquel les protos sont désormais dotés d’une “aile de requin” les plaquant au sol et les empêchant de se retourner comme des crêpes avec un fond plat faisant office d’aile quand la voiture se soulève de l’avant.

Les spectateurs sont aussi désormais bien mieux placés et protégés qu’avant, plus loin des bolides et surtout avec de très efficaces barrières anti-débris empêchant un proto en perdition d’encore atterrir dans les tribunes.

