L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) s'est dit ravi d'accueillir "l'un des plus grands athlètes de l'histoire, un basketteur américain légendaire et philanthrope".

Chaque année depuis 1949, une personnalité se voit confier la tâche de hisser le drapeau tricolore au départ. LeBron James rejoint la liste de Brad Pitt (2016), Rafael Nadal (2018), Alain Delon (1996), Georges Pompidou (1972) et Steve McQueen (1971).

"C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. J'ai hâte de me lancer dans cette course emblématique", a déclaré le basketteur de 38 ans, double champion olympique avec les États-Unis.

Au total, 62 équipes participeront à l'édition anniversaire de la course. Les 24 heures du Mans sont la quatrième manche du championnat du monde d'endurance.